Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
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Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "çoklu baro düzenlemesinin" kendi Cumhurbaşkanlığı döneminde de önerildiği ve raporu yazan Devlet Denetleme Kurulu üyelerinin FETÖ'cü olduğu iddialarını yalanladı.

Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
30.06.2020 22:44 | Son Güncelleme: 30.06.2020 22:53

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "çoklu baro düzenlemesine" benzer bir teklifin 2009 yılında Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından da hazırlandığı ve bu raporu hazırlayanların FETÖ üyesi olduğuna ilişkin iddialara cevap verdi.

Gül, yaptığı açıklamada, söz konusu raporun kamu kurumu niteliğindeki tüm meslek kuruluşları hakkında olduğunu belirtirken, "Çoklu baro yapılanmasına veya bu manaya gelebilecek herhangi bir öneri de bulunmamaktadır. Başka bir deyişle, ilgili raporda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının seçim sistemlerine ilişkin öneriler arasında kesinlikle çoklu meslek kuruluşu önerisi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

FETÖ İDDİALARINA DA CEVAP VERDİ

Gül, söz konusu raporu hazırlayan üyelerin 'FETÖ üyesi olduğu' iddialarına ise, "Raporun hazırlandığı ilgili dönemde görev yapan DDK üyelerinden sadece birinin; üyeliği sona erdikten sonra İçişleri Bakanlığında görev yapmakta iken FETÖ iltisaklısı olduğu tespit edilmiştir. Kaldı ki, söz konusu kişi de bahsi geçen raporu hazırlayan üyeler arasında bulunmamaktadır" şeklinde yanıt verdi.

Gül'ün ofisinden yapılan açıklama şöyle:

"Kamuoyunda bazı çevrelerce son zamanlarda dile getirilen, "Çoklu Baro Düzenlemesi" olarak anılıp bugün meclise sunulan yasa teklifinin, Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı yaptığı 2009 yılında Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından hazırlanan Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına ilişkin araştırma ve inceleme raporu ile paralellik gösterdiği ve bu raporda imzası bulunan DDK üyelerinin birçoğunun Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğuna ilişkin iddialara cevaben aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür.

"SADECELER BAROLARLA İLGİLİ DEĞİLDİ"

1. 2009 yalında DDK tarafından hazırlanan Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına ilişkin araştırma ve inceleme raporu; sadece Barolar ile ilgili olmayıp kamu kurumu niteliğindeki tüm meslek kuruluşları hakkında olup ayrıntılı tüm meslek örgütlerinde yaşanan sorunlar ele alınıp çözüm önerilerinde bulunulmuştur.Bu kapsamda, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının tümünün teşkilat ve mali yapıları, faaliyetleri, denetimleri, organlarının seçimlerine dair esasların değerlendirilmesi yapılmış; bunların etkin ve verimli şekilde hizmet yürütmelerinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla alınması gereken tedbirlere yönelik önerilerde bulunulmuştur.

"ŞEFFAF BİR BİÇİMDE PAYLAŞILMIŞTIR"

2. Söz konusu Raporun tanziminden önce tüm paydaşlardan görüş, öneri ve gerekli bilgiler alındığı gibi Raporun tamamı da kamuoyu ile şeffaf bir biçimde paylaşılmıştır. Devlet Denetleme Kurulu Raporları; hem yürütme erkine hem de ilgili paydaşlara tavsiye niteliğinde değerlendirme ve öneriler ihtiva eden raporlardır.

"ÇOKLU BARO YAPILANMASI ÖNERİSİ RAPORDA YOK"

3. İnternetten de çok kolayca erişilebilecek bahsi geçen Raporun içeriğinden de açıkça görüleceği üzere, 2009 yılında DDK tarafından hazırlanan Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına ilişkin araştırma ve inceleme raporu, çoklu baro yapılanmasına veya bu manaya gelebilecek herhangi bir öneri de bulunmamaktadır. Başka bir deyişle, ilgili raporda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının seçim sistemlerine ilişkin öneriler arasında kesinlikle çoklu meslek kuruluşu önerisi bulunmamaktadır.

"FETÖ İLE BAĞLARI BULUNMAMAKTADIR"

4. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili araştırma ve inceleme görevi Kurulun 05.06.2008 tarih ve 391 sayılı Kararı uyarınca Kurulun iki üyesi tarafından birlikte yürütülmüştür. Raporu hazırlayan sözkonusu üyelerin FETÖ ile herhangi bir bağları da bulunmamaktadır. Her çalışmada olduğu gibi sözkonusu Rapor, Kurulda görüşülüp onaylandıktan sonra Kurul Başkanı ve tüm üyeler tarafından imzalanarak yayımlanmıştır.

5. Raporun hazırlandığı ilgili dönemde görev yapan DDK üyelerinden sadece birinin; üyeliği sona erdikten sonra İçişleri Bakanlığında görev yapmakta iken FETÖ iltisaklısı olduğu tespit edilmiştir. Kaldı ki, söz konusu kişi de bahsi geçen raporu hazırlayan üyeler arasında bulunmamaktadır.

"BÜYÜK BİR TİTİZLİK VE TARAFSIZLIKLA YERİNE GETİRİLDİ"

6. İlgili dönemde Devlet Denetleme Kurulunun tüm çalışmalarını büyük bir titizlikle ve tarafsızlık yerine getirdiği; hazırlanan tüm raporların kamuoyu tarafından dikkatle takip edildiği ve kıymetlendirildiği ve Devlet Denetleme Kurulunun tüm toplum kesimlerinin güven duyduğu ve itimat ettiği çalışmalar yürüttüğü herkesin malumudur.

Bu itibarla, bugünkü politik tartışmalar çerçevesinde ortaya atılan asılsız iddiaların gerçeklerle bağdaşır bir yanının bulunmadığı hususunu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

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