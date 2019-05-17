Abdulkadir Yüksel Camisi, İbadete Açıldı

Gaziantep'te merkez Şahinbey Belediyesi tarafından merhum milletvekili Abdulkadir Yüksel'in adının verildiği cami, gerçekleştirilen tören ve kılınan ilk cuma namazıyla ibadete açıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediyesi tarafından Mavikent Mahallesinde yaptırılan caminin açılışında, bazı eserlerin kıymetinin yokluklarında daha iyi anlaşıldığını, camilerin de bunlardan biri olduğunu söyledi.

Camilerin önemli eğitim yuvaları olduğunu vurgulayan Gül, "Çocuklarımız, gençlerimiz, hanımefendiler burada istifade edecekler. Bu cami de Müslümanların bir mührü gibi yüzyıllarca burada yaşayacak. Rahmetli vekilimize bu vesile ile bir kez daha rahmet diliyorum. Evlatlarına, babalarının ismini yere düşürmedikleri için teşekkür ediyor hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, makan ve mevkilerin geçici olduğunu önemli olanın geride bırakılanlar olduğunu dile getirerek, "Geride inşallah sayın vekilimiz gibi itibarımızla, şerefimizle hayatı bitirmeyi nasip etsin diyorum. Cami çok önemli. Hem İslam'ın beş şartı olan namazı eda etmemize hem birlikte olmamıza, zenginiyle, fakiriyle Allah'a kul olmamıza bize vesile olan bu mekanlar." diye konuştu.

Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel de, kendileri için çok anlamlı bir gün olduğunu belirterek, "Vefalı bir baba dostu olan Şahinbey Belediye Başkanımızın yaptırmış olduğu rahmetli babamın adının verildiği Abdulkadir Yüksel Cami açılışında bir aradayız. Baki olan Allah'tır. Önemli olan bu gök kubbede hoş bir sada bırakmak. Biz de babamın bu fani dünyada hoş sada bıraktığına inanıyoruz. Burada ismi ve hatırası yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, "Can dostumuz, ağabeyimiz rahmetli Abdulkadir Yüksel vekilime Allah'tan rahmet diliyorum. Kısa zamanda çok güzel dostluklarımız oldu. Burada kılınan bütün sevaplardan inşallah kendisi de hissedar olacak." diyerek Mavikent Mahallesi hakkında bilgi verdi.

Gaziantep milletvekilleri ve vatandaşların katıldığı programda konuşmaların ardından dualar eşliğinde caminin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA