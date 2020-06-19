Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
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Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı köşe yazısında kabine değişikliği iddialarıyla ilgili "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliği için şu aşamada bir ihtiyaç görmediği söyleniyor. Yani bir süre daha Bakanlar Kurulu değişmeyecek" ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
19.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:45

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı köşe yazısında kabine değişikliği tartışmalarına değindi. Konuyla ilgili güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiyi aktaran Selvi, "Güvenilir kaynaklardan edindiğim bilgiye göre bu aşamada Bakanlar Kurulu değişikliği düşünülmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliği için şu aşamada bir ihtiyaç görmediği söyleniyor" ifadelerini kullandı.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım;

Meclis Başkanlığı konusu netleşti. Peki ona bağlantılı olarak kabine değişikliği olacak mı? Güvenilir kaynaklardan edindiğim bilgiye göre bu aşamada Bakanlar Kurulu değişikliği düşünülmüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliği için şu aşamada bir ihtiyaç görmediği söyleniyor. Yani bir süre daha Bakanlar Kurulu değişmeyecek. Ne zaman olacağına ise Erdoğan karar verecek.

ERDOĞAN KABİNE'DE İSTİKRARI TERCİH EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde 26 milyon oy alarak seçimi %52.6 oy oranı ile kazandı. Seçimi kazanmasının ardından kabinesini oluşturan Erdoğan, bu konuda istikrardan yana tavır aldı.

Erdoğan, 2 yıllık süreçte yalnızca yakın zamanda (28 Mart 2020) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı görevden aldı yerine Adil Karaismailoğlu'nu atadı.

Politika Manşet

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