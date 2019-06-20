Abdülfettah es-Sisi kimdir, kaç yaşında?

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sonrası sıkça anılmaya başladı. Okuyucular 'Sisi kimdir?' sorusunu araştırıyor. Abdülfettah es-Sisi kaç yaşında, nereli? Abdülfettah es-Sisi hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

ABDÜLFETTAH ES-SİSİ KİMDİR?

Sisi, 19 Kasım 1954 tarihinde Mısır, Kahire'de dünyaya geldi. Pek çok Mısırlı gibi dindar bir aileye mensup olan siyasetçinin babası Hüseyin Halil el Sisi'dir. Mısır Harp Okulu'ndan 1977 yılında mezun oldu. 1977 yılında mekanize piyade taburunda teğmen olarak göreve başladı. 1987 yılında, Mısır Kurmay Subay Akademisinde kurmay olarak göreve başladı. 1992 yılında İngiltere'de Kurmay Subay Akademisini bitirdi. Bağımsız Mekanize Tugay ve 23 Mekanize Tümen Komutanı olduktan sonra Suudi Arabistan Krallığı Askeri Ataşesi görevinde bulundu. 2003 yılında Nasır'ın Askeri Bilimler Akademisinde Muharebe Kursu, Lisansüstü Harp Akademisi Bursunu bitirdi. 2006 yılında ABD Kara Harp Akademisini tamamladı.

MISIR ORDUSUNDA MAREŞALLİK VERİLDİ

Abdülfettah es-Sisi, 2008 yılında Mısır Kuzey Askeri Bölgesi-İskenderiye'nin kumandanı daha sonra da Askeri İstihbarat ve Keşif Şefi oldu. Uzun yıllar istihbarat servisinde görevli olması nedeniyle birçok Müslüman kardeşler üyesiyle bağı bulunan Abdulfettah Sisi, Hüsnü Mübarek'in devrilmesinden sonra Mısır'daki birçok İslamcı parti ve grubun liderleriyle görüşmeler yaptı. Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 12 Ağustos 2012 tarihinde Abdülfettah el Sisi'ye Mısır Bakanlar Kurulunda "Savunma Bakanı" görevini ve Mısır Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı görevini verdi. 27 Ocak 2014 tarihinde Mısır ordusunda mareşalliğe yükseltildi.

CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

Mısır ordusu, 1 Temmuz 2013 tarihinde Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye ülkedeki siyasal krizi 48 saat içinde çözmesi için ültimatom verdi. 3 Temmuz 2013 tarihinde Abdülfettah el Sisi, darbe yaparak hükümeti devirdi. Şiddete teşvik etmek ve toplumun huzurunu bozmak suçlarından yargılanan birçok Müslüman Kardeşler üyesini de tutuklattı. 26 Mart 2014 tarihinde ordudan istifa etti. 2014'te Mısır Silahlı Kuvvetleri Yüksek Konseyi'nin başkanlık ve Mısır Savunma Bakanlığı görevlerinden istifa ederek cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. 26, 27 ve 28 Mayıs 2014 tarihlerinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 95'ini alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Abdülfettah el Sisi, 1977 yılında Entissar Amer ile evlendi. Mustafa, Mahmud, Hasan, Aya adlarında 4 çocuğu vardır.