Abdulahat Arvas'tan 'Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı' Teklifi

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak'la görüşerek; Ağrı, Hakkari, Muş ve Bitlis illerini kapsayacak şekilde Van'da 'Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı' kurulmasını teklif etti.

Van Milletvekili Abdulahat Arvas, bölge milletvekilleriyle yapılan istişare toplantısının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak'la Van'ı görüştü. Yapılan istişare toplantısını değerlendiren Arvas, mali veriler ve ekonomik beklentilerle ilgili genel bir bilgilendirme toplantısının olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk bütçesini Türkiye Büyük Millet Meclisinde oylayarak kabul ettiklerini belirten Arvas, "Bir bütün olarak bütçe, gelecek öngörüsü ile hazırlanmış, güven veren ve hizmete odaklı bir bütçedir. AK Parti döneminde 3 kat büyüyen Türkiye, 2023 vizyonu doğrultusunda dünyanın en büyük 10'uncu ekonomisi olma hedefinden taviz vermeyecektir. Dışarıdan kaynaklı müdahale ve suni krizlere karşı aşılı olan ekonomimiz, emin ellerde büyümeye devam etmektedir. 2007 yılında dış çalkantılarla başlayan ve tüm dünyanın etkilendiği kriz ile ilgili dönemin Başbakanı ve şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'Bizi teğet geçecek' demişti. Öyle de oldu. Yine ülkemizi hedef alan 2016 Rusya krizinde hevesleri kursağında kaldı, beklenen olmadı. Tüm bunlar güçlü AK kadrolar ve sağlam ekonomik dinamiklerin sonucudur" dedi.

Yeni ekonomi programı kapsamında ülke ekonomisinin maruz kaldığı küresel saldırılar ve tehditler karşısında güçlü tedbirler alındığını dile getiren Arvas, "Sağlam bir yapıya sahip olan ekonomimiz, dış müdahalelere karşı daha da direnç kazandı. Ekonomide başlayan dengelenme süreciyle birlikte Türkiye önümüzdeki yıllarda daha da güçlenecek ve büyüme sağlayacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı hızlı ve etkin karar alma mekanizması, bu süreçte çok etkili olmuş, ekonominin daha koordineli yönetilmesine olanak sağlamıştır" diye konuştu.

Bakan Albayrak'a Van'da 'Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı' kurulmasını teklif ettiklerini söyleyen Arvas, "Van'da kayıtlı sanayici, tüccar ve esnafın çeşitli nedenlerle vergi incelemesine tabi tutulduğu dönemlerde Van'ın bağlı bulunduğu Diyarbakır Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında, teftiş ve inceleme faaliyetleri farklı gerekçelerle çok uzun sürmektedir. Bu süreç mükellefleri mağdur etmekte, ticareti olumsuz etkilemektedir. Konu ile ilgili bir çalışma yaparak Bakanımız Berat Albayrak'a bir öneride bulunduk. Ağrı, Hakkari, Muş ve Bitlis illerini kapsayacak şekilde Van'da 'Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı' kurulmasını teklif ettik. Van'ın büyükşehir olması, dolayısıyla nüfus ve iş hacmi nedeniyle yoğun mesai harcayan Van ve ilçe vergi dairesi müdürlükleri, personel sıkıntısı nedeniyle hizmet vermekte zorlanmaktadırlar. Nüfusa orantılı olarak Van ve ilçe müdürlüklerinde personel sayısının arttırılması konusunda Bakanımız Albayrak'a talepte bulunduk. Ayrıca merkez nüfusu 500 bin civarında olan şehrimizde iş yükünü dağıtmak ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla ihtiyaç duyulan ikinci bir vergi dairesi müdürlüğünün kurulmasını talep ettik" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA