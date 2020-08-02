ABD yönetimi, Hong Kong'daki Yasama Konseyi seçimlerinin ertelenmesini kınadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD yönetimi, Hong Kong'daki Yasama Konseyi seçimlerinin ertelenmesini kınadı

ABD yönetimi, Hong Kong'daki Yasama Konseyi seçimlerinin 1 yıl ertelenmesini kınayarak, yetkililere kararlarını gözden geçirme çağrısı yaptı.

ABD yönetimi, Hong Kong'daki Yasama Konseyi seçimlerinin ertelenmesini kınadı
02.08.2020 06:51 | Son Güncelleme: 02.08.2020 07:44

ABD yönetimi, Hong Kong'daki Yasama Konseyi seçimlerinin 1 yıl ertelenmesini kınayarak, yetkililere kararlarını gözden geçirme çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Hong Kong'daki Yasama Konseyi seçimlerinin ertelenmesini değerlendirdi.

Bu kadar uzun süreli erteleme için geçerli bir neden olmadığını vurgulayan Pompeo, "Muhtemeldir ki Hong Kong bir daha asla hiçbir şey ya da hiç kimse için oy kullanamayacak." ifadesini kullandı.

Pekin yönetiminin Hong Kong halkına ya da uluslararası topluma verdiği sözlere uyma niyeti olmadığını kaydeden Pompeo, "Hong Kong halkı, uzun yıllardır özgür ve adil seçimlere yönelik arzu ve yeteneklerini göstermiştir. Hong Kong makamlarını kararlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, Hong Kong'daki seçimlerin bir an önce yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu seçimler düzenlenmezse ne yazık ki Hong Kong, Çin'deki başka bir komünist kent olma yolunda ilerlemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany de Hong Kong yönetiminin kararını kınadıklarını bildirmişti.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Bugün yapmak zorunda olduğum duyuru, son 7 ay içinde vermem gereken en zor karar." ifadesini kullanmıştı.

Hükümetin, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 6 Eylül'de yapılması planlananYasama Konseyi seçimlerini 1 yıl erteleyeceğini duyuran Lam, "Hakkaniyet ve kamu güvenliğiyle sağlık konusunu garanti altına almak istiyoruz ve seçimin açık, adil ve tarafsız bir şekilde yapıldığından emin olmalıyız. Dolayısıyla bu karar, esastır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı Ekonomi
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Koronavirüs tablosundaki yoğun bakım hasta sayısı neden kaldırıldı? Bakan Koca cevap verdi Güncel
Koronavirüs tablosundaki yoğun bakım hasta sayısı neden kaldırıldı? Bakan Koca cevap verdi
Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı Dünya
Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum Magazin
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor Ekonomi
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Kanada'da koronavirüsün ardından Salmonella salgını paniği! 72 saat içinde etkisini gösteriyor Dünya
Kanada'da koronavirüsün ardından Salmonella salgını paniği! 72 saat içinde etkisini gösteriyor
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! 'Şiddet gördüm' diyerek düğün yaptığı sevgilisiyle ayrıldı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! "Şiddet gördüm" diyerek düğün yaptığı sevgilisiyle ayrıldı
Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı
Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı
Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı
Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi
Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Kurban etini alan koştu! Ücretsiz kıyma çeken marketin önünde metrelerce kuyruk oluştu
Kurban etini alan koştu! Ücretsiz kıyma çeken marketin önünde metrelerce kuyruk oluştu
İki grup arasındaki kavgayı ayırmak isteyen polis kurşunların hedefi oldu
İki grup arasındaki kavgayı ayırmak isteyen polis kurşunların hedefi oldu
Arkadaşı, babasıyla kavga ederken araya girmek isteyen genç canından oldu
Arkadaşı, babasıyla kavga ederken araya girmek isteyen genç canından oldu
NASA, Salda Gölü'nü Twitter'dan paylaştı! Mars'taki kratere benzetti
NASA, Salda Gölü'nü Twitter'dan paylaştı! Mars'taki kratere benzetti
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs pandemisinin çok uzun sürmesini bekliyoruz
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs pandemisinin çok uzun sürmesini bekliyoruz
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sette 2 kişiyi taciz ettiği iddia edildi
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sette 2 kişiyi taciz ettiği iddia edildi
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu
Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı
Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı
Teknoloji devi Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu
Teknoloji devi Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Merve Boluğur İzzet Yıldızhan
Spor Beto Falcao Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Kaza Bakan Bayram Yangın
Şu an buradasınız: ABD yönetimi, Hong Kong'daki Yasama Konseyi seçimlerinin ertelenmesini kınadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 08:05:41. #1.14#
title