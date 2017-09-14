ABD'yi Vuran Irma Kasırgası, Acun Ilıcalı'yı da Etkiledi

Amerika'nın güneyini vuran Irma kasırgasından Acun Medya da nasibini aldı. Acun Ilıcalı ve ekibi, ocak ayından itibaren Brezilya'da yayınlanacak 'Exathlon' yarışmasının çekimlerine 12 Eylül'de başlayacaktı; ancak kasırga Dominik'i de etkileyince çekimlere başlanamadı.

ÇEKİMLER 10 GÜN ERTELENDİ

Miliyet Cadde Yazarı Ali Eyüboğlu bugünkü köşesisinde Amerika'nın güneyini vuran Irma kasırgasından Acun medya'nın da etkilendiğini yazdı: "Amerika'nın güneyini vuran Irma kasırgasından Acun Medya da nasibini aldı. Acun Ilıcalı ve ekibi, ocak ayından itibaren Brezilya'da yayınlanacak 'Exathlon' yarışmasının çekimlerine 12 Eylül'de başlayacaktı. Ilıcalı, Dominik'teki çekimlere start verdikten sonra Fransa'ya geçip, ünlü sahil kasabası Saint Tropez'de Şeyma Subaşı'yla dünyaevine girecekti. Ancak Irma kasırgası, sadece Güney Amerika'yı değil, Dominik'i de vurdu. O yüzden Acun Medya ekibi Brezilya için çekeceği 'Exathlon'un çekimlerini 10 gün ertelemek zorunda kaldı. Bu yüzden Acun Ilıcalı, 19 Eylül'de 300 kişinin katılacağı Akdeniz sahilinde yer alan beach'teki düğünden sonra soluğu Dominik'te alacak.