ABD'yi sarsan siber dolandırıcılık: 9 bin 600 hesaba erişti, 200 müşterinin yatak odasını röntgenledi
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ABD'yi sarsan siber dolandırıcılık: 9 bin 600 hesaba erişti, 200 müşterinin yatak odasını röntgenledi

22.01.2021 17:38 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:42
ABD'yi sarsan siber dolandırıcılık: 9 bin 600 hesaba erişti, 200 müşterinin yatak odasını röntgenledi

ABD'nin Dallas kentinde bir güvenlik şirketinin eski çalışanı, 4 yıllık çalıştığı dönemde 9 bin 600'den fazla müşterisinin e- posta hesabına eriştiğini, 200 müşterinin de yatak odası kameralarından röntgenlediğini itiraf etti.

ABD'nin Dallas kentinde bir güvenlik şirketinin eski çalışanı, 4 yıllık çalıştığı dönemde 9 bin 600'den fazla müşterisinin e- posta hesabına eriştiğini, 200 müşterinin de yatak odası kameralarından röntgenlediğini itiraf etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Dallas şehri hack itirafıyla sarsıldı. Telesforo Aviles (35) adlı güvenlik şirketi eski çalışanı Teksas Kuzey bölgesindeki mahkemede, Mayıs 2020'de işlediği 'Siber dolandırıcılık' suçunu kabul etti. Aviles'in müşterileri hacklediği gerekçesiyle geçen yıl işinden kovulmasının ardından açılan davada, Aviles'in 4 yıllık çalıştığı dönemde 9 bin 600'den fazla müşterinin hesaplarına eriştiği, 200 müşterinin yatak odasındaki kameralardan cinsel içerikli video temin ettiği belirtildi. 

 KADIN MÜŞTERİLERİ TEK TEK TESPİT ETTİ

Yetkililer, Aviles'in, 'kişisel e-posta adresini müşterilerin hesaplarına rutin olarak ekleyerek' hesaplara erişebildiğini daha sonra 'evlerdeki video yayınlarına gerçek zamanlı erişime' sahip olabildiğini ifade etti.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ 

Teksas Kuzey bölgesi Savcılığı, Aviles'in 200 müşterinin yatak odasını düzenli olarak takibe aldığını ifade ederek, "Aviles hangi evde çekici ve kadın varsa hepsini not aldığı tespit edildi. Ardından görüntülerini izlemek için bu müşterilerin hesaplarına tekrar tekrar giriş yaptI. bunu kabul ediyor. Evlerinde cinsel faaliyette bulunan çiftlerin özel anlarını anlık izlemiş.Aviles tüm işlediği suçu itiraf etti." ifadelerine yer verdi. 

5 YIL HAPİS YATACAK

Savcılık, Aviles'in mağdurlarını düşürdüğü tuzağı da anlatarak, " Aviles'in, müşterilere 'sistemi test etmek için kendisini geçici olarak eklemesi gerektiğini söylemiş. Müşteriler ekleyince her türlü erişime kendilerini aktif hale getirmiş oluyor. Çok profesyonel bir sistem kurmuş" dedi. Teksas Kuzey bölgesi Savcılığı, Aviles'in federal hapishanede 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini ifade etti. 

FBI SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

 FBI Dallas Özel Ajanı Matthew J. DeSarno'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sanık, istihdam konumunu çok sayıda insanın mahremiyetini yasadışı olarak ihlal etmek için kullandı. FBI, tüm siber saldırıları derinlemesine araştırmak ve suçluları eylemlerinden sorumlu tutmak için güvenlik güçlerimizle birlikte çalışıyor" diye konuştu.


- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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