ABD'yi karıştıran ses kaydı: İvanka Trump'a halasından ağır hakaret ABD Başkanı Donald Trump'a ablası Maryanne Trump Barry'nin Ivanka ve Eric Trump hakkında sert eleştirilerde bulunduğu ikinci ses kaydı da ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'a ablası Maryanne Trump Barry'nin Ivanka ve Eric Trump hakkında sert eleştirilerde bulunduğu ikinci ses kaydı da ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump ve çocuklarına aile içinden gelen eleştirilere bir yenisi daha eklendi.Trump'ın yeğeni Mary Trump tarafından servis edilen ikinci ses kaydında, Trump'ın kız kardeşi Maryanne Trump Barry'nin Ivanka'ya 'küçük Donald', Eric'e 'moron' dediği ortaya çıktı. Mary Trump, Trump'ın kız kardeşi Maryanne Trump Barry ile olan ses kayıtlarını uluslararası haber kanalı MSNBC'in 'The Reidout' programında paylaştı. Paylaşılan ses kayıtlarında, 2018 yılında Trump yönetiminin göçmen çocukları ailelerinden ayırdığı haberleri çıktığı gün, Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın çocuklarından biriyle poz verdiği 'duyarsız' Instagram paylaşımı nedeniyle Ivanka'yı eleştirdiği belirtildi.

"O LANET İVANKA..."

Barry'nin ses kayıtlarında, "O lanet Ivanka fotoğrafı Instagram'a koyduğunda günün büyük haberi çocukların ailelerinden nasıl koparıldığıydı. Samantha Bee'yi daha önce hiç duymamıştım, dediğini suçlayamam" ifadelerini kullandığı belirtildi. Televizyon sunucusu Samantha Bee, paylaştığı fotoğraf için Ivanka'ya hakaret ederek, onu sert bir şekilde eleştirmiş ve daha sonra da kullandığı dil için özür dilemişti.

"ERİC UCUZ, TIPKI BABASI GİBİ"

Başka bir konuşmada ise Marry Trump ve Barry'nin, Eric Trump hakkında konuştuğu ve Barry'nin Eric'e 'moron' dediği ifade edildi. Ayrıca Barry'nin, Eric'in herkesin önünde 'moron' durumuna düştüğünü ve bunun da Ivanka'nın 'umurunda olmadığını' belirterek, Ivanka'ya 'küçük Donald' dediği belirtildi. Başka bir konuşmada ise Barry'nin, kendi kardeşi Başkan Trump'ı eleştirerek, "Kendisinden başka kimseyi umursamıyor" ve "Ucuz, tıpkı babası gibi" dediği ifade edildi.

Kaynak: DHA