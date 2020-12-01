ABD'yi karıştıran gizemli metal bloğun bir benzeri bu kez Romanya'da ortaya çıktı
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ABD'yi karıştıran gizemli metal bloğun bir benzeri bu kez Romanya'da ortaya çıktı

01.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:12
ABD'yi karıştıran gizemli metal bloğun bir benzeri bu kez Romanya'da ortaya çıktı

ABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında yere dikilmiş şekilde bulunan ve kısa bir süre sonra yine gizemli şekilde ortadan kaybolan metal monolitin bir benzeri şimdi de Romanya'da ortaya çıktı.

Romanya'nın Piatra Neamt kentindeki Batca Doamnei Tepesine dikilmiş 4 metre uzunluğunda bir monolit bulundu. Euronews'un haberine göre, üçgen şeklindeki içi boş, dışı karalama ile kaplı monoliti kimin, ne amaçla diktiği bilinmiyor.

ABD'yi karıştıran gizemli metal bloğun bir benzeri bu kez Romanya'da ortaya çıktı

ABD'DE BULUNAN METAL BLOĞA BENZİYOR

Romanya'daki yapı ile ABD'de bulunan ancak kısa süre sonra ortadan kaybolan monolit birbirine hayli benzerlik gösteriyor.

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NE OLMUŞTU?

18 Kasım'da ABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında yere dikilmiş şekilde bulunan gizemli monolit, 27 Kasım'da yine esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu.

ABD'yi karıştıran gizemli metal bloğun bir benzeri bu kez Romanya'da ortaya çıktı

"HANGİ GEZEGENDEN OLURSANIZ OLUN YASA DIŞIDIR"

Utah Kamu Güvenliği Havacılık Bürosu, yaptığı açıklamada, nesnenin uzaylılar tarafından oraya getirilmiş olduğu iddialarına karşı "Federal hazine arazilerinde, izinsiz sanat yapmak ya da yapı inşa etmek, hangi gezegenden olursanız olun yasa dışıdır" ifadelerini kullanmıştı.

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