ABD'yi karıştıran gizemli metal bloğun bir benzeri bu kez Romanya'da ortaya çıktı

ABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında yere dikilmiş şekilde bulunan ve kısa bir süre sonra yine gizemli şekilde ortadan kaybolan metal monolitin bir benzeri şimdi de Romanya'da ortaya çıktı.