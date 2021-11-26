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ABD ve Kanada'dan birçok Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması

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ABD ve Kanada'dan birçok Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması

ABD ve Kanada, Güney Afrika'da tespit edilen ve "Omicron" olarak adlandırılan yeni Covid-19 mutasyonu nedeniyle birçok Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması uygulama kararı aldı.

ABD ve Kanada, Güney Afrika'da tespit edilen ve "Omicron" olarak adlandırılan yeni Covid-19 mutasyonu nedeniyle birçok Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması uygulama kararı aldı.

Birçok ülke Güney Afrika'da tespit edilen ve "Omicron" olarak adlandırılan yeni Covid-19 mutasyonu nedeniyle birçok Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması uygulamaya devam ediyor. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetiminin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) tavsiyesi üzerine pazartesi gününden itibaren Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesoto, Esvatini, Mozambik ve Malavi'den seyahatleri kısıtlamaya karar verdiği bildirildi.

Söz konusu kısıtlamadan ABD vatandaşları ile ABD'de oturma izni olanların muaf olduğu ve seyahatten önce negatif Covid-19 testi ibraz etmeleri gerektiği belirtildi.

Kanada Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos ise yaptığı açıklamada, Covid-19'un Omicron mutasyonunun yayılmasını önlemek amacıyla Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Eswatini, Zimbabve ve Mozambik'e olan seyahatleri askıya aldığını aktardı. Duclos, son 14 gün içinde söz konusu 7 ülkede bulunan yolcuların Kanada'ya girişlerinin yasak olduğunu ifade etti.

Söz konusu ülkelerden Kanada'ya dönecek olan Kanada vatandaşlarının ve Kanada'da oturma izni olanların seyahat yasağından muaf olduğunu aktaran Duclos, söz konusu kişilerin Kanada'ya girişte negatif sonuçlu Covid-19 testi ibraz etmeleri ve ülkeye girdikten sonra 14 gün karantina uygulamaları gerektiğini açıkladı.

Kanada'da şu ana kadar Omicron vakası tespit edilmediği belirtildi.

Öte yandan 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi, Guatemala, Japonya, Ürdün, Malezya, Fas, Filipinler, Singapur, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık, Omicron nedeniyle birçok Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması uygulama kararı aldı.

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