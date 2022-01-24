ABD ve Japonya'dan Asya-Pasifik bölgesinde ortak tatbikat

Savaş gemisi filonun ilerleyişi Uçakların gemi filosunun üzerinden geçişi ABD Donanmasına ait nükleer güçle çalışan uçak gemisi Carl Vinson ve USS Abraham Lincoln nükleer gemisinin de aralarında bulunduğu filo, Japonya Donanmasına ait savaş gemilerinin de katılımıyla Filipin Denizinde...