ABD ve Japonya'dan Asya-Pasifik bölgesinde ortak tatbikat - Haberler
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ABD ve Japonya'dan Asya-Pasifik bölgesinde ortak tatbikat

AA / Us Navy - Haberler | Güncel

Savaş gemisi filonun ilerleyişi Uçakların gemi filosunun üzerinden geçişi ABD Donanmasına ait nükleer güçle çalışan uçak gemisi Carl Vinson ve USS Abraham Lincoln nükleer gemisinin de aralarında bulunduğu filo, Japonya Donanmasına ait savaş gemilerinin de katılımıyla Filipin Denizinde...

Savaş gemisi filonun ilerleyişi

Uçakların gemi filosunun üzerinden geçişi ABD Donanmasına ait nükleer güçle çalışan uçak gemisi Carl Vinson ve USS Abraham Lincoln nükleer gemisinin de aralarında bulunduğu filo, Japonya Donanmasına ait savaş gemilerinin de katılımıyla Filipin Denizinde ortak tatbikat gerçekleştirdi.

ABD ve Japonya'dan Asya-Pasifik bölgesinde ortak tatbikat

ABD ve Japonya'dan Asya-Pasifik bölgesinde ortak tatbikat

ABD ve Japonya'dan Asya-Pasifik bölgesinde ortak tatbikat

AA / Us Navy - Son Dakika Haberleri

Tam Gemi Şok Denemeleri, Tatbikat, Japonya, Gemi, Güncel, Haber

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