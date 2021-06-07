Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var
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Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Dünya

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı iyi tanıdığını belirterek "Biden ve Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor" açıklamasında bulundu. Erdoğan-Biden görüşmesinde; Doğu Akdeniz, Suriye, İran, Dağlık Karabağ ve Afganistan konularını masaya yatıracak.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin düzenlediği günlük basın toplantısına konuk olarak Biden'ın 10 Haziran'da başlayacak Avrupa gezisinin detaylarını anlattı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SURİYE, DAĞLIK KARABAĞ, DOĞU AKDENİZ, İRAN KONULARI MASADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında yapmayı planladığı ikili görüşme konusunda değerlendirmede bulunan Sullivan, "İki liderin; Doğu Akdeniz, Suriye, İran, Dağlık Karabağ gibi bölgesel konularda geniş ve kapsamlı bir ajandaları olacak" diye konuştu.

AFGANİSTAN KONUSU DA ELE ALINACAK

Türkiye'nin, Afganistan'daki müzakereler ve diplomasi konusunda oynayacağı rolün de görüşmede gündeme geleceğini kaydeden Sullivan, iki ülkenin farklılaştığı konu başlıklarının da toplantıda gündeme geleceğini belirtti.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORLAR"

Sullivan, "Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok iyi biliyor ve bu iki isim birbiriyle epey zaman geçirdi. Biden ve Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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