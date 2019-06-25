ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
- ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un konuşması ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesi, Batı Kudüs'te düzenlendi.
- ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un konuşması ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesi, Batı Kudüs'te düzenlendi. Zirveye, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu katıldı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton zirvede konuşma yaptı.
Kaynak: AA
İBB seçiminde 92 oy alan bağımsız aday seçimin yenilenmesini istedi: Oylarım başka bir siyasi partiye kaydırıldı
Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Gülben Ergen'in AK Partili isimlerle olan fotoğraflarını paylaştı
Son Dakika Haberleri