ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

- ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un konuşması ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesi, Batı Kudüs'te düzenlendi.

- ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un konuşması ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesi, Batı Kudüs'te düzenlendi. Zirveye, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu katıldı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton zirvede konuşma yaptı.

Kaynak: AA
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