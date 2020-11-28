ABD, uçak gemisine Orta Doğu'ya geri dönmesi emrini verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD, uçak gemisine Orta Doğu'ya geri dönmesi emrini verdi

28.11.2020 06:53 | Son Güncelleme: 28.11.2020 06:56
ABD, uçak gemisine Orta Doğu'ya geri dönmesi emrini verdi

Hindistan Donanması ile Malabar Tatbikatı'na katılmak üzere Körfez'den ayrılan ABD'nin "USS Nimitz" uçak gemisine tekrar bölgeye dönmesi emri verildi.

Hindistan Donanması ile Malabar Tatbikatı'na katılmak üzere Körfez'den ayrılan ABD'nin "USS Nimitz" uçak gemisine tekrar bölgeye dönmesi emri verildi.

ABD Donanmasından konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı ancak Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir savunma yetkilisi, Nimitz gemisinin beraberindeki savaş gemileri ile Orta Doğu'ya geri döndüğünü söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Irak ile Afganistan'daki Amerikan askeri sayısının 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500'e düşürüleceğini hatırlatarak, geminin bölgedeki Amerikan birliklerine destek sağlayacağını belirtti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vaka sayısı rekor kırıyor! Bilim Kurulu üyesi, hastanelerle ilgili acı gerçeği anlattı
Vaka sayısı rekor kırıyor! Bilim Kurulu üyesi, hastanelerle ilgili acı gerçeği anlattı
Çin koronada suçu iki ülkeye attı, DSÖ'den gelen yanıt bekledikleri gibi olmadı
Çin koronada suçu iki ülkeye attı, DSÖ'den gelen yanıt bekledikleri gibi olmadı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı

Yetkilinin, gemiye geri dönmesi emrinin İran nükleer programın kritik isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden önce verildiğini ifade etmesi dikkat çekti.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, dün Tahran eyaletine bağlı Absederd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018'de İran'ın nükleer programı hakkında yaptığı sunumda, İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Fahrizade'nin adını özellikle belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

İlgili Haberler

ABD'den Boeing 737 Max yolcu uçaklarına yeniden uçuş izni
ABD'den Boeing 737 Max yolcu uçaklarına yeniden uçuş izni
WASHINGTON - ABD, F-35 uçağında B61-12 tipi nükleer bombanın tam boy modelini test etti
WASHINGTON - ABD, F-35 uçağında B61-12 tipi nükleer bombanın tam boy modelini test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomimiz üzerindeki kur baskısını ortadan kaldıracak çalışmalara hız vermeliyiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimiz üzerindeki kur baskısını ortadan kaldıracak çalışmalara hız vermeliyiz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Arınç Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Serdar Ortaç Eser Yenenler
Spor Samet Aybaba Burak Yılmaz Malcolm Thomas Robert Prosinecki Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Adana Deprem Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD, uçak gemisine Orta Doğu'ya geri dönmesi emrini verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 06:59:05. #1.14#
title