ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'de "insan hakları ihlalleri ve demokrasiden uzaklaşma" iddialı mektup
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ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'de "insan hakları ihlalleri ve demokrasiden uzaklaşma" iddialı mektup

02.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:12
ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'de

ABD Temsilciler Meclisi'nin 170 üyesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, Biden yönetiminin Türkiye ile ilişkilere yönelik politikasını formüle ederken "insan hakları meselelerine" değinmesi çağrısında bulunan bir mektup gönderdi.

ABD Temsilciler Meclisi'nin 170 üyesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, Biden yönetiminin Türkiye ile ilişkilere yönelik politikasını formüle ederken "insan hakları meselelerine" değinmesi çağrısında bulunan bir mektup gönderdi.

ABD basınında çıkan haberlere göre, Temsilciler Meclisi'nde hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat kanattan 170 vekilin imzaladığı 26 Şubat tarihli mektup, dün kamuya açıklandı.

İmzacıları arasında ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Demokrat Başkanı Greg Meeks ve Cumhuriyetçi vekil Mike McCaul'un bulunduğu mektupta, Türkiye-ABD ilişkileri için "İkili ilişkilerimizde stratejik meseleler haklı olarak özel önem arz etmiştir ancak Türkiye'de büyük insan hakları ihlalleri ve demokrasiden uzaklaşma da önemli bir endişe kaynağıdır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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