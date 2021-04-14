ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı Bernard Madoff hayatını kaybetti
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ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı Bernard Madoff hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı Bernard Madoff hayatını kaybetti

ABD'de binlerce vatandaşı dolandırmasının ardından 2009 yılında 150 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı Bernard Madoff, 82 yaşında hayatını kaybetti.

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ABD'de binlerce vatandaşı dolandırmasının ardından 2009 yılında 150 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı Bernard Madoff, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Bernard Madoff, yıllarca ABD'de binlerce vatandaşı Ponzi sistemi ile dolandırmış ve 65 milyar dolarlık vurgun yapmasının ardından ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı olarak tanınmıştı. Madoff 2009 yılında, servet yönetimi işini dünyanın en büyük Ponzi sistemine dönüştürdüğünü kabul ederek, kendisine, ailesine ve yakın çevresinin seçkin üyelerine fayda sağladığını kabul ederek, 11 federal suçu kabul etmişti. New York Federal Mahkemesi tarafından 2009 yılında açılan davada ise Madoff, 150 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Madoff, hapis cezasını Kuzey Carolina eyaletine bağlı Butner'da bulunan bir federal hapishanede çekiyordu.

Federal Cezaevleri Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Madoff'un bulunduğu cezaevinde 82 yaşında hayatını kaybettiği ifade edilirken, Madoff'un kronik böbrek yetmezliği ve bazı tıbbi rahatsızlıkları da olduğu aktarıldı.

Madoff, kariyerine 1960'larda borsacı olarak başlamıştı. Kısa bir süre ABD borsasında bulunan NASDAQ'ın Başkanı olarak görev yapan Madoff, daha sonra 2008 ekonomik krizine kadar inanılmaz derecede başarılı olan Bernard L. Madoff Yatırım Menkul Kıymetler firmasını kurmuştu. - CAROLINA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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