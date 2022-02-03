ABD Suriye'nin kuzeybatısında operasyon düzenledi, siviller de dahil en az 13 ölü var

ABD özel birliklerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde gerçekleştirdiği baskının ardından ilk müdahale ekipleri ve aktivistler en az 13 kişinin öldürüldüğünü söylüyor.

Pentagon ise misyonun "başarılı" olduğu ve ABD tarafında herhangi bir kayıp olmadığı konusunda bilgilendirme yaparken öldürülen kişilerle ilgili ayrıntı vermedi. Detaylı bilginin paylaşılacağını söyledi.

Suriye'de görev yapan arama ve kurtarma ekibi Beyaz Baretliler, Türkiye sınırı yakınlarında, İdlib'e bağlı Atme kasabasında bulunan ölüler arasında altı çocuğun da olduğunu bildirdi.

Kasabanın El Kaide bağlantılı yabancı savaşçılara ev sahipliği yaptığına inanılıyor.

Reuters'ın haberine göre, Suriye'nin kuzeybatısında faaliyet gösteren cihatçı gruplar arasında El Kaide bağlantılı bir grup olan Hurraseddin (Dinin Muhafızları) de yer alıyor.

Atme sakinlerinin anlattığına göre, birkaç helikopter dün gece (Perşembe sabahı) bölgeye indi ve iki saat boyunca silah ateşi ve bombardıman sesi duyuldu.

Görgü tanıkları, baskının sona erdiğini ancak kimliği belirlenemeyen keşif uçaklarının hâlâ bölgede dolaştığını söyledi.

Sosyal medya üzerinden yıkılan binaların fotoğrafları paylaşıldı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bunun bir özel kuvvetler baskınında ölmesinden bu yana Kuzeybatı Suriye'de gerçekleştirilen en büyük operasyon olduğunu söyledi.

Reuters'ın haberine göre, ismini vermek istemeyen muhalefetten bir yetkili, baskının görünürdeki hedefi olan radikal savaşçının o sırada ailesiyle birlikte olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde IŞİD'in, Irak ve Suriye'nin uzak bölgelerinde "gerilla harekâtı" yürüttüğü ve olduğuna dikkat çekilmişti.