ABD Suriye'deki asker sayısını artırdı ABD, Suriye'de Rusya ile yaşanan gerilimin artması üzerine bölgeye daha fazla asker gönderdi.

ABD, Suriye'de Rusya ile yaşanan gerilimin artması üzerine bölgeye daha fazla asker gönderdi.

Yetkililer, altı zırhlı aracın yanı sıra 100 askerin de ülkenin kuzey doğusuna gönderildiğini açıkladı.

Son dönemde bölgede devriye gezen Rus ve ABD askerleri arasında daha fazla gerilim yaşanmaya başlamıştı.

ABD Merkez Komutanlığı Sözcüsü Yüzbaşı Bill Urban, Kuveyt'ten gönderilen askeri araçların yanı sıra, kısa süre içinde bölgeye bir radar yerleştirileceğini ve ABD ordusunun devriyelerine savaş uçaklarının eşlik etme sıklığını artıracaklarını söyledi.

Urban "ABD Suriye'de herhangi bir ulusla savaşmak istemez fakat gerektiği takdirde koalisyon güçlerini savunur" dedi.

NBC News'e konuşan yetkililer bu adımı, ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte kontrol ettiği bir güvenlik bölgesine girmemesi için attıklarını söyledi.

ABD ve Rusya yıllardır Suriye'de karşı karşıya geliyor.

Fakat son haftalarda iki ülkenin askerleri arasında gerilim artmış, Ağustos sonunda iki askeri aracın çarpışması sonucu yedi ABD askeri yaralanmıştı.

Çarpışmanın ardından iki ülke birbirini suçlamıştı.

ABD Rusya'nın, girmeme sözü verdiği bir bölgeye girdiğini, Rusya ise o bölgeye gireceklerini önceden ABD'ye söylediklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgedeki asker sayısını azaltma kararı sonrasında geride 500 civarında asker kalmıştı.