ABD, Suriye'de Türkiye'ye askeri, göçmenlere ise insani yardım yapacak
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ABD, Suriye'de Türkiye'ye askeri, göçmenlere ise insani yardım yapacak

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib bölgesi için Türkiye’ye askeri, göçmenlere ise insani yardım yapmayı planladığını söyledi.

03.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:56
ABD, Suriye'de Türkiye'ye askeri, göçmenlere ise insani yardım yapacak

ABD'nin Özel Temsilcisi , İdlib bölgesi için 'ye askeri, bu bölgedeki göçmenlere ise insani yardım yapmayı planladıklarını söyledi.


Jeffrey, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Hatay sınırında Suriye'deki saldırılardan kaçanlara yapılan uluslararası yardımlarla ilgili bilgi aldı ve incelemelerde bulundu. Craft ve Jeffrey'ye Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield da eşlik etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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