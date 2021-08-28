ABD son bir günde Afganistan'dan 6 bin 800 kişiyi tahliye etti

Beyaz Saray, son bir günde Afganistan'dan 6 bin 800 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Beyaz Saray, son bir günde Afganistan'dan 6 bin 800 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Beyaz Saray'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "ABD Doğu Yakası saatiyle 27 Ağustos 03.00'ten 28 Ağustos 03.00'e kadar toplam yaklaşık 6 bin 800 kişi Kabil'den tahliye edildi. Bunlardan yaklaşık 4 bini ABD ordusuna ait 32 uçakları, 2 bin 800'ü ise koalisyon uçuşları ile taşındı." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca, ABD tarafından 14 Ağustos'tan bu yana 111 bin 900, temmuz ayının sonlarından bu yana ise toplam 117 bin 500 kişinin ülkeden çıkarıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri