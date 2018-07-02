ABD Siyasetinde Yükselen Güç: Demokratik Sosyalistler

ABD'de Amerikan Demokratik Sosyalistleri (DSA) adlı grubun siyasi arenada güçlenmesi, "Demokrat Parti'nin sola mı kayıyor" tartışmasına neden oldu.

DSA, Donald Trump'ın başkan seçildiği dönemdeki beş binlik üye sayısını kısa sürede 40 bine çıkardı.

Grup liderlerinden Latin kökenli siyasetçi Alexandria Ocasio-Cortez, geçen hafta New York Eyaleti'nde Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi ön seçimlerini kazandı.

Bu gelişmeler, grubun yükselişini gözler önüne serdi.

Bugünkü sayfalarında grubun güçlenmesiyle ilgili kapsamlı bir habere yer veren İngiliz Daily Telegraph gazetesi, DSA'nın "ABD siyasetini sallayabileceğini" yazdı.

'Solun Çay Partisi olabilir mi?'

Telegraph, grubu, 2000'li yılların başında popüler olan, sağ popülist çizgideki Çay Partisi hareketine benzetti ve "Solun Çay Partisi ABD siyasetini sallayabilir" başlığını kullandı.

Gazeteye göre birçoğu üniversite kampüsleri olmak üzere 155 örgütlenme birimi olan grubun, "solun Çay Partisi'ne dönüşme" olasılığı var.

Haberde, 2016'da Hillary Clinton'a karşı Bernie Sanders'ın kampanyası için çalışan 28 yaşındaki Alexandria Ocasio-Cortez'in, New York Eyaleti'ndeki başarısının şoke edici olduğu belirtiliyor.

Zira, Ocasio-Cortez bu seçimlerde 10 dönemdir kongre üyesi olan Demokrat Partilli Joe Crowley'i yenmiş oldu.

Gazete, bu zaferin ardından grubun sadece bir birimine 24 saat içinde bin yeni üyenin kayıt olduğu aktarıyor.



DSA üyesi: Sosyalizm etiketi artık gururla taşınıyor Telegraph, partinin şimdi sola doğru yönelimi kontrol altına almaya çalıştığını yazıyor.

Virginia Üniversitesi Siyaset Merkezi Direktörü Larry Sabato gazeteye şu yorumu yapmış:

"Bu, Demokratlar için büyük bir problem. Parti hala Jeremy Corbyn ve İşçi Partisi'nden epey uzakta ancak o yöne doğru gidebilir. Eğer Demokratlar kendilerini Bernie Sanders ya da onun gibi birine bırakırsa, 2020'de Corbyn tarzı bir durum ortaya çıkabilir."

Gazete, haberde grup üyelerinin görüşlerine de yer vermiş.

Gruba yeni katılan 25 yaşındaki Liz Golden, sosyalist olmanın artık insanların gözünde sorun olmadığı bir noktada olduklarını belirtmiş:

"Aslında Demokrat Parti'yle gerçek anlamda anlaşamıyoruz. Bizim için çok muhafazakarlar. Onlar için seçim çalışması yapıyoruz ve üyelerimiz Demokratlar içinde adaylık yarışına giriyor ama biz adaylardan sosyalist olmak konusunda açık olmalarını istiyoruz. Hükümette daha fazla sosyalist olmasını istiyoruz. Şu anda sosyalist olmakla ilgili sorun yok. Artık insanların gözünde, denizler ötesinden gelip ellerindeki her şeyi almaya çalışan komilerden değiliz."

27 yaşındaki Austin Kendall ise "Bu hafta her gün bir gösterideydim. Sosyalizm artık insanların gururla taşıdıkları bir etiket" demiş.

Gazete, bu söylemlerin parti içinde tartışma yarattığını, Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partili azınlığın lideri Nancy Pelosi'nin sosyalizmi şu sözlerle kınadığını aktarıyor: "Biz kapitalistiz, durum bundan ibaret".