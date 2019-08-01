ABD sivil nükleer programlarında İran ile çalışan ülkelerin yaptırım istisnalarını 90 gün uzatıyor

ABD sivil nükleer programlarında İran ile çalışan ülkelerin yaptırım istisnalarını 90 gün uzatıyor

Amerika Birleşik Devletleri İran yaptırımları çerçevesinde Tahran ile sivil nükleer programlar üzerinde çalışmaya devam eden bazı ülkelere tanınan yaptırım istisnalarını 90 gün daha uzatacak.

1.08.2019 09:51
ABD sivil nükleer programlarında İran ile çalışan ülkelerin yaptırım istisnalarını 90 gün uzatıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İran yaptırımları çerçevesinde Tahran ile sivil nükleer programlar üzerinde çalışmaya devam eden bazı ülkelere tanınan yaptırım istisnalarını 90 gün daha uzatacak.

Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'ın nükleer programında ilerleme kaydettiğini açıklaması üzerine Washington Rusya, Çin ve Avrupa ülkelerine ve şirketlerine tanınan bu yaptırım istisnalarını gözden geçirilmekte olduğunu duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et