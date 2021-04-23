ABD Senatosu, Covid-19 Nefret Suçları Yasasını onaylandı
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ABD Senatosu, Covid-19 Nefret Suçları Yasasını onaylandı

ABD Senatosu, Covid-19 Nefret Suçları Yasasını onaylandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Senatosu, ABD'de yaşayan Asya kökenli kişilere yönelik Covid-19 sebebi ile artan nefret suçlarına karşı Covid-19 Nefret Suçları Yasasını onayladı.

ABD Senatosu, ABD'de yaşayan Asya kökenli kişilere yönelik Covid-19 sebebi ile artan nefret suçlarına karşı Covid-19 Nefret Suçları Yasasını onayladı.

ABD'de Senato, korona virüs salgını nedeni ile Asya kökenli kişilere yönelik artan nefret suçlarına karşı harekete geçti. Senato'da yapılan oylamada, Covid-19 Nefret Suçları Yasası 94'e karşı 1 oy ile kabul edildi. Yasa, her iki partiden tam destek alırken, sadece Missouri Cumhuriyetçi Senatörü Josh Hawley yasaya karşı oy kullandı.

Yasa ile Asya kökenlilere karşı işlenen nefret suçları kınanırken, Adalet Bakanlığı bünyesinde Covid-19 ile alakalı olabilecek nefret suçlarının daha hızlı araştırılması için yeni bir birim oluşturulması kararı alındı.

Yasa ayrıca, adalet, sağlık ve insani servislerde bulunan kurumlara pandemi döneminde nefret suçları konusunda halk bilincini artıracak çalışmalar yapma zorunluluğu getiriyor.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer yaptığı açıklamada, tasarının "Senato'nun önemli sorunları çözmek için çalışabileceğinin" "kanıtı" olduğunu belirtti.

Atlanta'da 16 Mart'ta 6 Asyalı kadının silahlı saldırıda katledilmesi sonrası Havai Demokrat Senatörü Mazie Hirono tarafından önerilen kanunun yürürlüğe girmeden Temsilciler Meclisinde de kabul edilmesi gerekiyor. Hirono kanunun Senato'da kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Kanunun geçmesi açık ve yanlış anlaşılamaz bir biçimde birliktelik mesajı verdi" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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