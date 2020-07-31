ABD, Polonya'da kolordu komutanlığı kuracak
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ABD, Polonya'da kolordu komutanlığı kuracak

Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, NATO'nun Doğu Avrupa kanadında görev yapan tüm ABD güçlerinin bağlı olacağı bir ABD Kolordu Komutanlığı kurulacağını duyurdu.

ABD, Polonya'da kolordu komutanlığı kuracak
31.07.2020 19:46 | Son Güncelleme: 31.07.2020 21:14

Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, NATO'nun Doğu Avrupa kanadında görev yapan tüm ABD güçlerinin bağlı olacağı bir ABD Kolordu Komutanlığı kurulacağını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda arasında imzalanan Polonya'daki ABD askerinin sayısının arttırılmasına ilişkin anlaşmanın teknik detayları bugün tamamlandı. Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki görüşmelerin tamamlandığını aktarırken, NATO'nun Doğu Avrupa kanadında görev yapan tüm ABD güçlerinin bağlı olacağı bir ABD Kolordu Komutanlığı kurulacağını duyurdu. Önümüzdeki günlerde ABD ile "Geliştirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalayacaklarını bildiren Blaszczak, "Polonya için önemli bir gün. Amerikalılarla müzakereleri tamamladık ve kısa süre içerisinde Amerikan ordularının Polonya'daki daimi varlığı konusundaki nihai anlaşma olan Geliştirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması'nı imzalayacağız" dedi.

Savunma Bakanı Blaszczak, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in de anlaşmaya ilişkin detayları onayladığını aktardı. Her şeyin öngörülen plan doğrultusunda ilerlediğini ve Polonya'ya en az bin ABD askerinin daha gönderileceğini bildiren Polonyalı Bakan, "Hali hazırda ülkemizde bulunan ABD Tümen Komutanlığı'na ek olarak oluşturulacak ABD Kolordu Komutanlığı, Polonya'nın ABD ile olan ilişkilerindeki özel rolünü ve iyi derecedeki işbirliğini kanıtlamaktadır" dedi. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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