ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake: "Yeni evimiz Ankara'yı keşfetmenin heyecanını yaşıyoruz" - Haberler
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ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake: "Yeni evimiz Ankara'yı keşfetmenin heyecanını yaşıyoruz"

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, "Yeni evimiz Ankara'yı keşfetmenin heyecanını yaşıyoruz.

ANKARA (İHA) - Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, "Yeni evimiz Ankara'yı keşfetmenin heyecanını yaşıyoruz. Peki, bir sonraki ziyaretimizi sizce nereye yapmalıyız?" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçi Flake ve eşinin Ulus'taki Birinci Türkiye Büyük Millet Meclis Binasını ve Ankara Kalesi'ni gezdiği fotoğraflar yer aldı. Flake yapılan paylaşımda, "Yeni evimiz Ankara'yı keşfetmenin heyecanını yaşıyoruz. Peki, bir sonraki ziyaretimizi sizce nereye yapmalıyız?" ifadelerini kullandı.

(Mevlüt İşli/İHA)

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake: Yeni evimiz Ankara'yı keşfetmenin heyecanını yaşıyoruz

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