ABD'nin yayınladığı "Terörizm 2020 Ülkeler Raporu"nda dikkat çeken Türkiye detayı: Aktif katkı sağlıyor - Haberler
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ABD'nin yayınladığı "Terörizm 2020 Ülkeler Raporu"nda dikkat çeken Türkiye detayı: Aktif katkı sağlıyor

ABD'nin yayınladığı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Terörizm 2020 Ülkeler Raporu"ndaki Türkiye detayı büyük dikkat çekti. Raporda Türkiye'nin uluslararası terörle mücadele platformlarına aktif katkı sağladığına vurgu yapıldı. PKK terör örgütünün polis ve orduya yönelik saldırılar planladığına da yer verilen terörizm raporunda, Türkiye'nin etkisiz hale getirdiği PKK'lılara ilişkin istatistiklere de yer verildi.

ABD'de, her sene hazırlanan ve ülkelere göre terör faaliyetlerinin değerlendirildiği rapor yayınlandı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda DAEŞ'le mücadele konusu önceki yıllarda olduğu gibi yine öne çıktı. DAEŞ'in Afrika kıtasındaki yayılımına dikkat çekilen raporda bu durumun terör ve terör kaynaklı ölümleri artırdığı belirtildi. Rapora göre, 2020 yılında terör saldırısı kaynaklı ölümler bir önceki yıla oranla yüzde 10'dan fazla arttı.

Rapora göre terör saldırısı kaynaklı ölümlerin bir önceki yıla göre 2020 yılında yüzde 10'dan fazla arttı. Raporun Türkiye kısmında ise Fetö, DAEŞ ve PKK terör örgütlerine yer verildi. Uluslararası terörle mücadele platformlarına Türkiye'nin aktif katkı sağladığı belirtildi.

ABD'nin yayınladığı 'Terörizm 2020 Ülkeler Raporu'nda dikkat çeken Türkiye detayı: Aktif katkı sağlıyor

Avrupa genelinde mali kaynak topladığına dikkat çekilen ve PKK'nın ülkede ordu ve polise yönelik saldırılar planladığına yer verilen raporda Türkiye'nin etkisiz hale getirdiği PKK'lılara ve verdiği şehitlere ilişkin istatistikler paylaşıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne de değinilen raporda FETÖ'yü Türkiye'nin "terör örgütü" olarak tanımladığı ve bununla ilgili tutuklamalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (1)
HAKAN ARSLANOĞLU:Teröre destek veren Amerikalılar, cehennem azabınız çok korkunç olacak. ateşler içinde çığlıklar atarak yana yana ebediyen bitmeyen odunlardan olacaksınız. Cehennem azabı anlatılmaz yaşayınca görecekler. Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
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