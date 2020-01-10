10.01.2020 17:07 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:12

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Franklin Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığına geldi. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler, Libya'da yaşanan olaylar ve Libya Ulusal Hükümeti ile imzalanan deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşma başta olmak üzere bölgesel konular ele alınacak. - ANKARA

Kaynak: İHA