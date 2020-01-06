ABD'nin Saldırısı Sonrası Petrol Fiyatları Yükselişte
Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısı ardından İran'ın karşılık olarak küresel enerji tedarikine yönelik olası müdahalesi, petrol fiyatlarını yükseltti.
06.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:46
Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısı ardından İran'ın karşılık olarak küresel enerji tedarikine yönelik olası müdahalesi, petrol fiyatlarını yükseltti. Ayrıntıları Aslı Pelit aktarıyor.
Kaynak: DailyMotion.com