ABD'nin Saldırısı Sonrası Petrol Fiyatları Yükselişte
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ABD'nin Saldırısı Sonrası Petrol Fiyatları Yükselişte

Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısı ardından İran'ın karşılık olarak küresel enerji tedarikine yönelik olası müdahalesi, petrol fiyatlarını yükseltti.

06.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:46

Gücü Komutanı 'nin ABD hava saldırısı ardından İran'ın karşılık olarak küresel enerji tedarikine yönelik olası müdahalesi, petrol fiyatlarını yükseltti. Ayrıntıları Aslı Pelit aktarıyor.



Haber Videosu

: ABD'nin Saldırısı Sonrası Petrol Fiyatları Yükselişte
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