ABD'nin Portland kentinde bir iş yerine İslamofobik saldırı
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ABD'nin Portland kentinde bir iş yerine İslamofobik saldırı

28.01.2021 23:27 | Son Güncelleme: 28.01.2021 23:30
ABD'nin Portland kentinde bir iş yerine İslamofobik saldırı

NEW ABD'nin Portland kentinde, Afgan kökenli vatandaşın işlettiği dükkana giren bir kişi, Müslümanlara yönelik saldırgan ifadeler kullanarak etrafa saldırdı.

NEW ABD'nin Portland kentinde, Afgan kökenli vatandaşın işlettiği dükkana giren bir kişi, Müslümanlara yönelik saldırgan ifadeler kullanarak etrafa saldırdı.

40 yıldır ABD'de yaşayan ve güvenlik endişesi ile adını vermek istemeyen 68 yaşındaki Afgan kökenli işletme sahibinin cep telefonu ile çektiği videoda, petrol istasyonu içindeki küçük markete giren bir kişinin etrafa saldırdığı görüldü.

Görüntülerde, saldırganın iş yeri sahibine küfürler ederek "El Kaide", "Usame" diye bağırdığı ve etrafa zarar vererek ölüm tehditleri savurduğu duyuldu.

Saldırgana karşılık vermeyen iş yeri sahibinin, polis acil hattını aradığı ve "Polis nerede?" diye korku içinde yakındığı işitildi.

Olayın ardından videoyu inceleyen polisin, 43 yaşında Brian Christopher Miller olarak tespit ettiği saldırganı gözaltına aldığı, Miller'in birkaç saat içinde kefaletsiz serbest bırakıldığı belirtildi.

"Bu göçmen ailenin, bu şekilde muameleye uğraması çok acı"

Yerel Televizyon KGW'ye konuşan Oregon Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) temsilcisi Seemab Hussain, saldırganın nefret suçu ile yargılanması gerektiği çağrısında bulunarak, "Ortada korku, panik ve terör içinde çekilmiş video var. ya o olmasaydı? Nefret, şiddet ve hayatı tehdit suçlamaları yapılmalıydı." dedi.

Hussain, "1980'de Afganistan'dan göçerek ABD'ye yerleşmiş bu göçmen ailenin, daha az Amerikan olduğunu hissettirecek şekilde dışlanarak travmaya neden olacak bu muameleye uğraması çok acı." ifadelerini paylaştı.

Bölge savcılığı, daha sonra yaptığı açıklamada, Miller'in birinci dereceden "önyargı", hırsızlık, yağma ve özel mülke tecavüz suçlamalarından yargılanacağını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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