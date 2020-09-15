ABD'nin Pekin Büyükelçisi Branstad görevinden ayrılıyor ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, ABD'nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad'ın emekli olup görevinden ayrılacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, ABD'nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad'ın emekli olup görevinden ayrılacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 2017 yılından itibaren ABD'nin Pekin Büyükelçisi olan 73 yaşındaki Lowa eyaletinin eski valisi Terry Branstad'ın emekli olacağını ve görevinden ayrılacağını açıkladı. Pompeo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terry Branstad'a 3 yıldır Çin'de Büyükelçilik yaparak Amerikan halkına verdiği hizmetten dolayı teşekkür ederim. Büyükelçi Branstad, ABD ve Çin arasındaki ilişkilerin dengelenerek karşılıklı, sonuç odaklı ve adil olması için katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Çin ile ticari ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde ve yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemi sürecinde Branstad'ın görevinden ayrılması dikkat çekti.

ABD'nin Pekin Büyükelçiliğinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken yetkililer Branstad'ın Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinden önce görevinden ayrılacağını tahmin ediliyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı eski bir açıklamada Branstad hakkında, "Çin halkının eski bir dostu" ifadesini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA