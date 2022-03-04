Putin'in 'Nükleer güç' tehdidi sonrası Biden, 'Kıyamet Günü' uçağını havalandırdı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'nükleer silahları hazır tutun' emri vermesinin ardından başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke teyakkuza geçti. Amerika Birleşik Devletleri de 'Kıyamet Günü' uçağı olarak bilinen nükleere dayanıklı uçağını eğitim amacıyla kaldırdı.

NEBRASKA'DA UÇARKEN GÖRÜLDÜ

Boeing 747 model yolcu uçaklarının modifiye edilmesiyle tasarlanan Boeing E-4B adlı yenilikçi uçak, 28 Şubat'ta, Abd'nin Nebraska eyaleti üzerinde uçarken görüldü. Eğitim uçuşunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer kuvvetleri alarma geçireceğini açıklamasından kısa bir süre sonra yapılması dikkatleri çekti. Hava Kuvvetleri'nin Nebraska'daki bir üssünden kalkan uçak, Chicago'ya doğru 4,5 saatlik bir uçuşu tamamladı ve sonra geri dönerek üsse indi. Bu kısa sorti sırasında uçağa balistik füzeleri takip etmek için kullanılan havadan ihbar ve kontrol jetlerinin eşlik ettiği bildirildi.

AYRINTILARI SIR GİBİ SAKLANIYOR

E-4B, ABD ordusunun 1970'lerden beri bakımını yaptığı Nightwatch uçak filosunun bir parçası. Livescience'ın aktardığına göre bu uçak tasarımı, nükleer savaş durumunda üst düzey askeri personel için mobil komuta merkezi olarak hizmet etmek üzere tasarlandı. 200 milyon dolara mal olan tasarım, 747 model ticari uçaklarda görülemeyecek, güvenlikle ilgili bir dizi özelliğe sahip.

NÜKLEER PATLAMADA BİLE ÇALIŞABİLİYOR

İlk olarak bu uçağın nükleer bir patlamadan kaynaklanan elektromanyetik darbelere maruz kaldığında bile çalışmaya devam etmesini sağlamak için araç, modern dijital ekipman yerine eski analog ekipmanlarla donatıldı. Neredeyse tamamen penceresiz olan uçak, yolcuları ve mürettebatı nükleer savaşın termal etkilerinden korumak için özel kalkanlara da sahip. Ayrıca uçağın tepesinde 65'ten fazla çanak antenin bulunduğu bir çıkıntı mevcut. CNBC'ye göre bunlar, E-4B'nin dünyanın herhangi bir yerindeki gemiler, denizaltılar, uçaklar ve sabit hatlarla iletişim kurmasını sağlıyor. Uçağın diğer özellikleri ise gizleniyor.

HER ZAMAN HAZIR TUTULUYOR

Independent Türkçe'nin aktardığı bilgiye göre; ABD'li yetkililer, E-4B'nin her zaman hazır olduğunu ve filonun düzenli eğitim ve hazırlık görevleri yürüttüğünü bildirdi. Pazartesi günü yapılan son eğitimin, Putin'in nükleer hamlesine doğrudan bir yanıt olup olmadığı ise bilinmiyor. Putin, ordusunun stratejik nükleer gücünü "alarm seviyesine" geçirdiğini açıklamıştı. Karara gerekçe olarak NATO yetkililerinin "agresif açıklamaları" gösterilmişti.