ABD'nin Maryland Valisi: Türkiye'den dönen kadında koronavirüs (Covid-19) tespit edildi Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaleti Valisi, 2 yeni vakayla yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısının 5'e çıktığını açıkladı. Vali, en son Türkiye'den dönen bir kadınla Mısır ve Tayland seyahati yapan 60'larında bir erkekte Covid-19 görüldüğünü söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaleti Valisi, 2 yeni vakayla yeni tip koronavirüs (Corona virüs) bulaşan kişi sayısının 5'e çıktığını açıkladı. Vali, en son Türkiye'den dönen bir kadınla Mısır ve Tayland seyahati yapan 60'larındaki bir erkekte Covid-19 görüldüğünü söyledi.



Maryland Valisi Larry Hogan pazartesi günü yaptığı açıklamada, önceki gün 2 kişide koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi. Toplam vaka sayısının 5'e yükseldiği eyalette, en son koronavirüsün tespit edildiği iki kişinin daha önceki 3 vakayla bağlantılı olmadığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle