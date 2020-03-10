ABD'nin Maryland Valisi: Türkiye'den dönen kadında koronavirüs (Covid-19) tespit edildi
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Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Maryland, Türkiye, Dünya

ABD'nin Maryland Valisi: Türkiye'den dönen kadında koronavirüs (Covid-19) tespit edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaleti Valisi, 2 yeni vakayla yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısının 5'e çıktığını açıkladı. Vali, en son Türkiye'den dönen bir kadınla Mısır ve Tayland seyahati yapan 60'larında bir erkekte Covid-19 görüldüğünü söyledi.

10.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 10.03.2020 08:47
ABD'nin Maryland Valisi: Türkiye'den dönen kadında koronavirüs (Covid-19) tespit edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaleti Valisi, 2 yeni vakayla yeni tip koronavirüs (Corona virüs) bulaşan kişi sayısının 5'e çıktığını açıkladı. Vali, en son Türkiye'den dönen bir kadınla Mısır ve Tayland seyahati yapan 60'larındaki bir erkekte Covid-19 görüldüğünü söyledi.


Maryland Valisi Larry Hogan pazartesi günü yaptığı açıklamada, önceki gün 2 kişide koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi. Toplam vaka sayısının 5'e yükseldiği eyalette, en son koronavirüsün tespit edildiği iki kişinin daha önceki 3 vakayla bağlantılı olmadığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

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Kaynak: Euronews.com

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