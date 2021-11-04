ABD'nin Ithaka şehrindeki tüm binalar karbondan arındırılacak - Haberler
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ABD'nin Ithaka şehrindeki tüm binalar karbondan arındırılacak

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
ABD'nin Ithaka şehrindeki tüm binalar karbondan arındırılacak

NEW ABD'de New York eyaletinde bulunan Ithaca, ülkede tüm binaların karbondan arındırma kararı alan ilk şehir oldu.

NEW ABD'de New York eyaletinde bulunan Ithaca, ülkede tüm binaların karbondan arındırma kararı alan ilk şehir oldu.

Ithaca şehir konseyi, düzenlenen oylamada 8 yıl içinde şehrin tüm binalarının karbondan arındırılmasına ve elektrik enerjisine geçmesine karar verdi.

ABD'de söz konusu adımı atan ilk şehir olan, yaklaşık 30 bin nüfuslu Ithaka, 2020'lerin sonunda yıllık karbondioksit emisyonunu 160 bin ton düşürerek, şehrin karbon ayak izini yaklaşık yüzde 40 oranında azaltmayı hedefliyor.

Şehrin 2019 yılında başlattığı yeşil girişimin parçası olan karbondan arındırma girişimi kapsamında şehirdeki 6 binden fazla binada doğalgazdan elektrikli araçlara geçiş ve güneş enerjisi panellerinin kurulumu gibi tadilatlar öngörülüyor.

Çevre ve Enerji Çalışmaları Enstitüsü'nün (EESI) verilerine göre ABD'de sera gazı emisyonunun yüzde 40'a yakını binaların ısıtma, soğutma, aydınlatma gibi uygulamalarından kaynaklanıyor.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri
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