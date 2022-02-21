ABD'nin iki büyük gazetesi dünyaya duyurdu: Putin, Ukrayna'ya yönelik işgal emrini verdi

Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon tırmanırken, Amerikan istihbaratı medyaya ilginç bir iddia sızdırdı.

PUTIN'İN İŞGAL EMRİ BİLGİSİ ABD İSTİHBARATINA ULAŞTI

Washington Post gazetesi ile CNN televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerinde, Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırı başlatılmasına ilişkin emrinin ordu komutanlarına gittiğine dair Amerikan istihbaratının elinde bilgi olduğu iddia edildi.

BIDEN VE BLINKEN BU BİLGİ IŞIĞINDA AÇIKLAMA YAPMIŞ

Haberlerde bu bilginin Washington'a geçen hafta geldiği ve ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın istihbarat bilgisine dayanarak, Putin'in Ukrayna'yı işgal edeceğine karar verdiği şeklinde açıklama yaptığı ileri sürüldü.

BIDEN VE BLINKEN: RUSYA SALDIRACAK

Biden cuma günü yaptığı açıklamada, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine ikna olduğunu ve Rus ordusunun Kiev'i işgal edebileceğini ifade etmişti. Blinken ise Pazar günü CNN televizyonuna bağlanarak, Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerini gerçek bir işgal sürecinin başlangıcı olarak yorumlamıştı.

RUSYA BİLGİYİ YANILTMA AMACIYLA MI DOLAŞIMA SOKTU?

Bu bilginin tamamen yanıltma amacıyla da Rusya tarafından dolaşıma sokulmuş olabileceği de tartışılıyor.