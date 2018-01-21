'Abd'nin Doğru Ortaklarla Çalışması Gerek" - New York

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, "Ortadoğu ve İslam dünyası söz konusu olduğunda ABD'nin Türkiye ile yakın bir diyalog ve işbirliği içinde olması lazım. Amerika'nın doğru ortaklarla çalışması lazım. Ortadoğu söz konusu olduğunda Türkiye'den daha güvenilir ve istikrarlı bir başka ülke ABD için söz konusu değil." dedi.

Türken Vakfı ve İbn Haldun Üniversitesi, New York'ta "Fikri Bağımsızlık: Eğitimde Yeni Yönler" adlı konferans düzenledi.

Konuşmacılardan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şentürk, Batı'daki sosyal bilimler alanının Avrupa merkezli olduğuna dikkati çekerek fikri bağımsızlık için eğitimde alternatiflerin sunulmasının önemini anlattı.

Şentürk, farklı ülkelerde aldığı eğitim ve farklı üniversitelerdeki çalışmalarıyla ve birikimleriyle İbn Haldun Üniversitesinde sosyal bilimler alanının içinde bulunduğu krize çözümler üretecek bir eğitim ve araştırma sistemi kurduklarını belirterek, İbn Haldun Üniversitesi'nin sadece sosyal bilimler alanına odaklandığını söyledi.

İhtisaslaşmanın avantajlarını kullanarak dünyada öne çıkmayı amaçladıklarını ifade eden Şentürk, İbn Haldun Üniversitesi'nin global çağın ihtiyaçlarına göre tasarlandığını ifade etti.

Üniversitenin öğrencilerinin yüzde 37'sinin uluslararası öğrencilerden oluştuğunu kaydeden Şentürk, Türkçe'nin yanında İngilizce ve Arapça'nın da zorunlu dil olarak öğretildiğini belirtti.

Bir Türk öğrencinin ABD'de, Çin'de, Japonya'daki öğrencilerle rekabet etmek zorunda olduğunu söyleyen Şentürk, uluslararası bir ortamda eğitim gören öğrencileri küresel rekabete hazırlamak istediklerini aktardı.

Türk-Amerikan ilişkileri

ABD'nin dünyanın önemli güçlerinden biri olduğunu ve dolayısıyla ABD'nin siyasi kararları ve yönetiminin bütün dünyayı etkilediğini anlatan Şentürk, şunları söyledi:

"Ortadoğu ve İslam dünyası söz konusu olduğunda ABD'nin Türkiye ile yakın bir diyalog ve işbirliği içinde olması lazım. Amerika'nın doğru ortaklarla çalışması lazım. Ortadoğu söz konusu olduğunda Türkiye'den daha güvenilir ve istikrarlı bir başka ülke ABD için söz konusu değil. Amerika'nın birtakım illegal örgütlerle, teröre bulaşmış örgütlerle işbirliği yapması yerine orada meşru ve istikrarlı bir devletle işbirliği yapması ve Ortadoğu'daki sorunlara bu zeminde çözüm aramasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu ülkeler arasındaki ilişkilerde özellikle Türkiye ABD ilişkilerinin tarihine baktığımızda birçok inişler, çıkışlar, krizler olmuştur. Mevcut krizinde aşılacağını düşünüyorum ancak bunun için ABD ve Türkiye arasında çok yakın bir diyalog kurulması lazım."

Şentürk, Türkiye'nin tezlerini ABD medyasına ve kamuoyuna daha iyi anlatması gerektiğini düşündüğünü söyleyerek şöyle konuştu:

"Türkiye'nin tezleri haklı ama maalesef bilinmiyor. ABD'nin yaptığı bazı Türkiye'yi rencide eden yanlış davranışlar var. Türkiye'nin buradaki tezlerinin Amerikan kamuoyuna ve bütün dünya kamuoyuna anlatılması gerek çünkü yapılan şeyler savunulacak bir tarafı olmayan şeyler ve Türkiye'nin nihayetinde buradan büyük bir başarıyla çıkacağını düşünüyorum. Çünkü haklı bir pozisyondayız ama bunu bütün dünyaya anlatmak görevi gene bize ait. Haklı olmak diğer insanlar tarafından otomatik olarak bilinecek bir şey değil. Haklı olduğumuzu ayrıntılarıyla anlatmamız gerektiğine inanıyorum."

Konferans'ta sunum yapan İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Burhan Köroğlu ise İslam felsefesi hakkında konuştu.

Türken Vakfı Başkanı Behram Turan ise, ABD'deki öğrencilere hem yurt hizmeti verdiklerini hem de akademik çalışmalarında yardımcı olduklarını anlattı. Konferansa katılım nedeniyle Şentürk ve Köroğlu'na teşekkür eden Turan, İbn Haldun Üniversitesi'nin eğitimde yeni ufuklar açtığını sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Şentürk ve Doç. Dr. Köroğlu, konferansın ardından İbn Haldun Üniversitesi adına Türken Vakfı Başkanı Turan'a bir çini takdim etti.