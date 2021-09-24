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ABD'nin Arizona eyaleti 2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarını teyit etti

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
ABD'nin Arizona eyaleti 2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarını teyit etti

ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinde Arizona eyaletinde Cumhuriyetçi Parti'nin seçim sonuçlarına dair denetim raporu taslağı, eyalet için kritik önem taşıyan Maricopa bölgesinde seçimi Joe Biden'ın kazandığını teyit etti.

ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinde Arizona eyaletinde Cumhuriyetçi Parti'nin seçim sonuçlarına dair denetim raporu taslağı, eyalet için kritik önem taşıyan Maricopa bölgesinde seçimi Joe Biden'ın kazandığını teyit etti.

Trump destekçilerinin, eyalet senatosunun seçimlerinde usulsüzlük yapıldığını duyurmasını beklediği sıralarda açıklanan taslak raporda, 2020 başkanlık seçiminde Trump'ın eyalette ilk sayımdan 360 eksik oy aldığı belirtilerek seçim sonuçları bir kez daha doğrulandı.

Maricopa bölgesi seçim denetim kurulu başkanı cumhuriyetçi Jack Sellers, Arizona Senatosu ve Cyber Ninja adlı denetim firmasının ortak raporuna göre, eyalet yetkilileri tarafından onaylanan adayların gerçekten de seçimi kazanmış olduğunu bildirdi.

Öte yandan Maricopa yetkilileri taslağın, Biden zaferini doğrulamakla birlikte "Maricopa'da 2020 genel seçimlerinin organizasyonu konusunda içinde hatalar ve yanlış çıkarımlar bulundurduğu" konusunda uyarıda bulundu.

Eski Başkan Donald Trump ise yayınladığı açıklamada, raporun "seçimlerdeki hileyi dikkate değer ve itiraz edilemez biçimde kanıtladığını" ancak, "yalan haber medyasının" raporu yanlış yansıttığını iddia etti.

Trump, resmi olarak yayınlanacak raporun, medyada yer aldığından farklı olduğunu savundu.

2020 Başkanlık seçimlerinden bir yıl sonra, seçimlerde hile yapıldığını iddia etmeye devam eden Trump, Arizona'da olduğu gibi Wisconsin ve Georgia gibi eyaletlerde de denetim yapılmasını talep etti.

Trump'ın 630 binden fazla oyla kazandığı Texas eyaleti, Perşembe günü eyalet çapında seçim sonuçlarının yeniden denetleneceğini açıkladı. ???????

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri
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