ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi
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Amerika Birleşik Devletleri, Bahar Kalkanı Harekatı, Dünya, Güncel

ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Esed Rejimi'ne ait hedefleri nokta atışıyla imha eden SİHA'lar, bu kez de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin operasyonlarında boy gösterdi. ABD'nin önemli yayın kuruluşlarından Bloomberg, Libya'daki son durumu anlattığı analiz haberinde SİHA'lar için "Gökyüzünün hakimi" ifadelerini kullandı.

20.04.2020 23:00 | Son Güncelleme: 20.04.2020 23:19
ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi

Suriye'nin İdlib kentinde Esed Rejimi'nin düzenlediği hain saldırıda 34 askerimizin şehit olmasının ardından Türkiye, Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlatmıştı. Harekat kapsamında çok sayıda rejim askeri ve hedefi etkisiz hale getirilirken, Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA) başarısı dünya basınında büyük ses getirmişti.

Bahar Kalkanı Harekatı'nda destan yazan SİHA'lar ABD medyasının da dikkatini çekti. ABD'nin önemli yayın kuruluşlarından Bloomberg, Libya'daki son durumu anlattığı analiz haberinde SİHA'lardan övgü dolu sözlerle bahsetti ve "Gökyüzünün hakimi" ifadelerini kullandı.

SİHA'LARIN DESTEĞİ İLE HAFTER MİLİSLERİNE ÇARESİZ KALDI

Bay-Kar tarafından yerli ve milli olarak üretilen SİHA'lar şimdi de Hafter milislerine karşı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veriyor. SİHA'ların desteği ile harekete geçen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti askerleri, 5 gün gibi kısa bir sürede 7 şehri ele geçirdi. Hafter milisleri kaçarken, şehirler kolayca ele geçirildi. Hafter milislerinin elindeki birçok mühimmat da SİHA'lar sayesinde Libya hükümetinin envanterine katıldı.

ABD MEDYASI: GÖKYÜZÜNÜN HAKİMİ TÜRK SİHA'LARI

ABD'nin önemli medya kuruluşlarından Bloomberg, Libya'daki son durumu ele aldı. Bloomberg analiz haberinde Türk SİHA'larının kritik önemine dikkat çekti. Analizde, yerli ve milli Türk SİHA'ları için, "BAE'nin kumandasındaki Çin yapımı Wing Loong SİHA'lar artık Trablus ve Misrata üzerinde rahatça operasyon yapamıyor. Türk Bayraktar SİHA'lar ise her geçen gün gökyüzünün hakimi oluyor" ifadeleri kullanıldı.

BAHAR KALKANI'NDA ESED'İN KABUSU OLMUŞTU

Suriye'de Rusya'nın hava sahasını kapatmış olması nedeniyle Türkiye'nin nasıl operasyon düzenleyeceği merak konusuydu. Hava desteği olmadan yapılan operasyonlarda istenilen başarının elde edilmesi zor olurken, Türk SİHA'ları devreye sokulmuştu. Bay-Kar'ın ürettiği yerli SİHA'lar, Esed rejiminin hedeflerini bir bir yok ederken, dünya şaşkınlığını gizleyememişti. Türk SİHA'ları etkinliği Bahar Kalkanı Harekatı sonrası tüm dünya tarafından onaylanırken, rakiplerine üstünlüğü de kabullenilmişti.

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