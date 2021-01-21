ABD medyasından şoke eden iddia! Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyormuş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD medyasından şoke eden iddia! Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyormuş

21.01.2021 21:33 | Son Güncelleme: 21.01.2021 22:14

Amerikan medyası, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 yıllık görevi boyunca Beyaz Saray'da eşi Melania Trump ile ayrı yatakta uyuduğunu iddia etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Başkan Joe Biden'ın görevi devralmasının ardından Amerikan medyası Trump'ın 4 yıllık görevindeki özel hayatını mercek altına aldı.

MELANİA TRUMP BEYAZ SARAY'DAN AYRILDIĞI İÇİN MUTSUZ DEĞİL

ABD medyası, Trump'ın 4 yıllık görevi boyunca Beyaz Saray'da eşi Melania Trump ile ayrı yatakta uyuduğunu iddia etti. Haberlerde, dün Beyaz Saray'dan ayrılan Melania Trump'ın Florida'ya iniş yaptıktan sonra eve gitmek istediği ve Beyaz Saray'dan ayrıldığı için mutsuz olmadığı ifade edildi.

KENDİLERİNE AİT AYRI YATAK ODALARINDA KALDIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Melania Trump ve Donald Trump'ın kendilerine ait ayrı yatak odalarında kaldığı öne sürüldü. CNN International'a açıklamalarda bulunan ve ismi açıklanmayan eski Beyaz Saray personeli, "Donald Trump, daha önce diğer yönetimler sırasında bir çalışma odası olan kendi yatak odasında uyudu" dedi.

ABD medyasından şoke eden iddia! Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyormuş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemre Kemer Hande Erçel Prens William Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Josef De Souza Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Rusya Beşiktaş Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD medyasından şoke eden iddia! Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyormuş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 22:14:37. #1.14#
title