ABD mahkemesinden John Bolton'ın kitap onay ABD mahkemesi, Beyaz Saray'ın karşı çıkmasına rağmen eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın 'Olduğu Oda' adlı kitabının yayınlanmasına izin verdi.

ABD mahkemesi, Beyaz Saray'ın karşı çıkmasına rağmen eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın 'Olduğu Oda' adlı kitabının yayınlanmasına izin verdi.

Daha yayımlanmadan krize neden olan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın kitabına ilişkin ABD mahkemesi karar verdi. Beyaz Saray'ın tüm çabalarına rağmen ABD yargıcı, Bolton'ın 'Olduğu Oda' adlı kitabının yayınlanmasına izin verdi. ABD Adalet Bakanlığı daha önce kitabın 'gizli bilgileri ortaya çıkarabileceği' endişesiyle yayınlanmasını engellemek için dava açmıştı. Bahsi geçen kitapta, Trump yönetimi hakkında birinci ağızdan bilgilerin yer aldığı belirtiliyor.

Kaynak: DHA