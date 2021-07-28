ABD mahkemesi, Gılgamış Rüya Tabletinin yasadışı ülkeye girdiğine karar verdi
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ABD mahkemesi, Gılgamış Rüya Tabletinin yasadışı ülkeye girdiğine karar verdi

ABD mahkemesi, Gılgamış Rüya Tabletinin yasadışı ülkeye girdiğine karar verdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD'de New York eyaleti federal mahkemesi, dünyanın en eski edebiyat eserlerinden biri olan Gılgamış Destanı'nın bir bölümünün bulunduğu ve 'Gılgamış Rüya Tableti' olarak adlandırılan tabletin Oklohoma kentinde bulunan İncil Müzesi'nden alınarak yetkililere teslim edilmesine karar verdi.

ABD'de New York eyaleti federal mahkemesi, dünyanın en eski edebiyat eserlerinden biri olan Gılgamış Destanı'nın bir bölümünün bulunduğu ve 'Gılgamış Rüya Tableti' olarak adlandırılan tabletin Oklohoma kentinde bulunan İncil Müzesi'nden alınarak yetkililere teslim edilmesine karar verdi. 3 bin 500 yıllık tarihi esere, 2019 yılında sergilendiği müzede yetkililer tarafından ülkeye kaça girdiği için el konulmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı resmi açıklamasında mahkeme kararını değerlendiren New York'un Savcı Vekili Jacquelyn M. Kasulis, "Bu el koyma, dünya edebiyatının bu nadir ve eski başyapıtını menşe ülkesine iade etme yolunda önemli bir dönüm noktası temsil ediyor" dedi.

Açıklamada, "2003 yılında, ABD'li bir antika satıcısı, Londra'daki bir madeni para satıcısının aile üyesinden kirle kaplı ve okunamayan Gılgamış Rüya Tableti'ni satın aldı. Eski Eserler Satıcısı ve bir ABD çivi yazısı uzmanı, tableti, içeriğini gerektiği gibi beyan etmeden uluslararası postayla Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdi. Tablet ithal edilip temizlendikten sonra çivi yazısı uzmanları tabletin Gılgamış destanının bir bölümünü taşıdığını anladı. Tablet yaklaşık 6 inçe (15.24 cm) 5 inç (17.7 cm) ölçülerindedir ve Akad dilinde yazılmıştır" ifadeleri yer aldı.

BAŞSAVCI YARDIMCISI POLITE: KARARLIYIZ

Adalet Bakanlığı Suç Birimi'nden Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite Jr., "Gılgamış Rüya Tabletine el konulması, Bakanlığın ABD sanat piyasasından, kaçırılan kültürel varlıkları ortadan kaldırma konusundaki kararlılığını gösteriyor" dedi.

GILGAMIŞ DESTANIGılgamış Destanı, antik Mezopotamya'dan günümüze ulaşan en eski edebiyat eseri olarak bilinmektedir. Destan, 12 tablet üzerine çiviyle yazılmıştır.  


ABD mahkemesi, Gılgamış Rüya Tabletinin yasadışı ülkeye girdiğine karar verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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