ABD'li yıldız Mariah Carey, Türk şarkıcı Harun Sürek'in eserine talip oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'li yıldız Mariah Carey, Türk şarkıcı Harun Sürek'in eserine talip oldu

Şarkıcı Harun Sürek'in Youtube'da 500 milyondan fazla dinlenen "Unuturum Elbet" adlı bestesini İngilizce olarak yorumlamak isteyen ABD'li ünlü şarkıcı Mariah Carey, Türk yapımcılarla irtibata geçti.

ABD'li yıldız Mariah Carey, Türk şarkıcı Harun Sürek'in eserine talip oldu
03.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:14

Şarkıcı Harun Sürek'in Youtube'da 500 milyondan fazla dinlenen "Unuturum Elbet" adlı bestesini İngilizce olarak yorumlamak isteyen ABD'li ünlü şarkıcı Mariah Carey, Türk yapımcılarla irtibata geçti.

Son günlerde dünya genelinde Youtube'da en çok cover yapılan şarkılar arasına giren ve 500 milyondan fazla kullanıcı tarafından dinlenen eserin her gün yeni coverleri hazırlanıp video paylaşım sitesine yükleniyor. Günden güne daha da popüler hale gelen, Şarkıcı Harun Sürek'in "Unuturum Elbet" isimli eseri ABD'li ünlü şarkıcı Mariah Carey'in yeni albümünde İngilizce versiyonuyla yer alabilir.

Türkiye'den bir eser ikinci defa Youtube genelinde bu kadar izlenmeye ulaştı. Şarkıcı Harun Sürek'in sözlerini yazıp ve bestelediği şarkıyı Türkiye'de ilk kez Rafet El Roman seslendirmişti. Şarkı son günlerde o kadar popüler hale geldi ki, özellikle ABD, Avrupa ve Ortadoğu'da "Unuturum Elbet" adlı şarkı ile ilgili Youtube'de her gün yeni bir cover yayınlanıyor.

ABD'li ünlü şarkıcı Mariah Carey de şarkıyı istiyor

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Mariah Carey "Unuturum Elbet" adlı eserden o kadar etkilendi ki, şarkının kesinlikle yeni albümünde yer alması için Türk yapımcılarla irtibata geçti. Yeni albümünde şarkının İngilizce versiyonunu yorumlayacağı öğrenilen Carey'in bu şarkıyı favorileri arasına alacağı da öğrenildi.

"Unuturum Elbet" adlı eserin sahibi Şarkıcı Harun Sürek, bu eserinin bir gün gelip de dünyaya mal olacağını hiç düşünmediğini, bu durumdan fazlasıyla memnun olduğunu ifade etti. Şarkıya gelen yorumlara da dikkat çeken Sürek, "Dünyanın dört bir yanından gelen yorumları okudukça çok mutlu oluyorum. 'Şarkının önce tınısını beğenmiştim, ardından sözlerdeki harikuladeliği fark ettim' şeklinde yapılan yorumlar beni fazlasıyla motive ediyor. Yeni projelerimiz için daha da zevkle çalışıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Alışveriş yapmaya çıkan Bennu Gerede, maske takma zorunluluğuna uymadı Magazin
Alışveriş yapmaya çıkan Bennu Gerede, maske takma zorunluluğuna uymadı
Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı Magazin
Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu Magazin
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Magazin
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil Magazin
Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil
'New York'un yarısıyla yattım' demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi Magazin
"New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti
Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı
Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı
Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı
Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı
Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde
Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde
Nusret'ten İbrahim Tatlıses şarkısıyla ırkçılık karşıtı paylaşım
Nusret'ten İbrahim Tatlıses şarkısıyla ırkçılık karşıtı paylaşım
Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu
Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu
Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki
Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum
Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek...
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı?
Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı?
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını 'Beceremediğimiz evlilik olsun' diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor...
İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı
3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak
3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak
Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu
Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Mehmet Çetin Fatih Sultan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay İlhan Cavcav Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: ABD'li yıldız Mariah Carey, Türk şarkıcı Harun Sürek'in eserine talip oldu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 10:14:46. #1.14#
title