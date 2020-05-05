ABD'li uzmanlar: "Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'li uzmanlar: "Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir"

ABD'li uzmanlar:
05.05.2020 18:42 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:42

NEW ABD'li uzmanlar, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) genetik benzerlik gösteren SARS virüsünde 2013'te meydana gelen bir değişikliği yansıttığını ve bu durumun koronavirüsün "zayıflıyor olabileceğini" gösterdiğini bildirdi.

NEW ABD'li uzmanlar, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) genetik benzerlik gösteren SARS virüsünde 2013'te meydana gelen bir değişikliği yansıttığını ve bu durumun koronavirüsün "zayıflıyor olabileceğini" gösterdiğini bildirdi.

Arizona State Üniversitesi Biodesign Enstitüsünden Dr. Efren Lim ve ekibi, "Journal of Virology" dergisinde koronavirüs hakkında yeni bir çalışma yayımladı.

Uzmanlar çalışmada, koronavirüsün nasıl yayıldığı, adapte olduğu ve mutasyona uğradığına ilişkin genetik kodunu hızlı okumak için "yeni nesil dizileme" adı verilen yeni bir teknoloji kullandı.

Arizona'daki koronavirüs hastalarının burnundan alınan 382 numunenin incelendiği belirtilen çalışmada, virüsün genomunun önemli bir parçasının eksik ve genetik alfabedeki 81 harfin "tamamen" yok olduğunun fark edildiği kaydedildi.

Dr. Lim, "Bu mutasyonun ilginç olmasının nedeni, 2003 yılında ortaya çıkan SARS salgınında da virüsün genomunun büyük bir kısmının silinmesi." değerlendirmesinde bulundu.

SARS salgınının ortasında ve geç evrelerinde mutasyona uğrayan virüsün gücünü kaybettiğini vurgulayan uzmanlar, bu durumun mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüste de rastlandığını farkettiklerini kaydetti.

Bu nedenle mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsün "zayıflıyor olabileceğine" dikkati çeken uzmanlar, virüsün zayıflayıp zayıflamadığını söylemek içinse çok erken olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim Haberler
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin
Yoğun bakımda korona hastası kalmayınca sağlıkçılar müzik eşliğinde kutlama yaptı Haberler
Yoğun bakımda korona hastası kalmayınca sağlıkçılar müzik eşliğinde kutlama yaptı
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Haberler
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü
253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor
253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Diyarbakır'da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı
Diyarbakır'da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak
Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor
İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
1 buçuk yaşındaki bebek, annesinin 3 bin liralık tek taş yüzüğünü yuttu
1 buçuk yaşındaki bebek, annesinin 3 bin liralık tek taş yüzüğünü yuttu
Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih
Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih
Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu
Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Nur Yerlitaş Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Falcao Can Bartu Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: ABD'li uzmanlar: "Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 18:45:54. #1.14#
title