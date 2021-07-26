ABD'li uzmanlardan kabus senaryosu: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak

ABD'li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman'ın kaleme aldığı "2034: A Novel of the Next World War" isimli kitapta, 2034'te ABD savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'ne girmesiyle 3'üncü Dünya Savaşı başladığı senaryosu yer aldı. Kitaba göre savaşta insansız askeri araçlar ve hack saldırıları ön plana çıkacak.

İki senedir koronavirüs salgınıyla mücadele eden dünyada, siyasi krizlerden iklimsel değişikliklere kadar birçok sorun baş gösteriyor. Ülkeler arasında artan gerilim ve askeri yatırımların hızla artması ise uzmanları bir hayli tedirgin ediyor.

2034'TE BAŞLAYACAK

Hürriyet'in haberine göre ABD'de yazılan bir kitap ise tehlikenin ne boyutta olduğuna dikkat çekiyor. Ülke basınında yer alan haberlere göre, '2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitapta 'küresel yangın' olarak adlandırılan en kötü senaryoya yer veriliyor.

ABD'li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman'ın kaleme aldığı kitapta 2034'te ABD savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'ne girmesiyle 3'üncü Dünya Savaşı başlıyor.

İNSANSIZ ASKERİ ARAÇLAR KULLANILACAK

Kurgu temelli olan kitap böyle bir savaşın yaşanması durumunda hangi silahların kullanılabileceği hakkında da bilgiler sunuyor. Buna göre, savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak.

HACK SALDIRILARI YAPILACAK

Stavridis ve Ackerman, konvansiyonel savaşın yanı sıra böyle bir çatışmada bir ilk yaşanacağı görüşünde. İkiliye göre, bu ölçekte bir savaşta iki taraf da düşman sistemlerini saf dışı bırakmak için geniş çaplı hack saldırıları düzenleyecek.

BU SAVAŞTAN RUSYA KARLI ÇIKACAK

Politico'dan Maximilian Terhalle'ye göre ise ABD - Çin savaşı Rusya Devlet Başkanı Putin'in yıllardır beklediği fırsatı tabiri caizse altın tepside sunabilir.

"Bir ABD-Çin savaşı muhtemelen ABD'nin ekonomik ve askeri yeteneklerinin tamamını olmasa da çoğunu emecek ve sonuç olarak Avrupa'da caydırıcılık sağlama konusundaki güvenilirliğini büyük ölçüde baltalayacaktır" diyen Terhalle'ye göre, böyle bir çatışma Putin'e Rusya'nın 1991'de Soğuk Savaş'ın sonundaki yenilgisini telafi etmek için fırsat sağlayacak.