ABD'li uzmanlardan kabus senaryosu: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak

ABD'li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman'ın kaleme aldığı "2034: A Novel of the Next World War" isimli kitapta, 2034'te ABD savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'ne girmesiyle 3'üncü Dünya Savaşı başladığı senaryosu yer aldı. Kitaba göre savaşta insansız askeri araçlar ve hack saldırıları ön plana çıkacak.