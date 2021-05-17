ABD'li üst düzey diplomatlar Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki bölgeyi ziyaret etti
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ABD'li üst düzey diplomatlar Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki bölgeyi ziyaret etti

ABD'li üst düzey diplomatlar Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki bölgeyi ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood ve beraberindeki heyet, Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün işgali altındaki kuzeydoğu bölgesini ziyaret etti.

ABD Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood ve beraberindeki heyet, Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün işgali altındaki kuzeydoğu bölgesini ziyaret etti.

Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, Hood'a Dışişleri Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Temsilcisi Vekili Aimee Cutrona, Suriye Temsilci Yardımcısı David Brownstein, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Irak ve Suriye Direktörü Zehra Bell'in eşlik ettiği bildirildi.

Heyetin, SDG ismini kullanan YPG/PKK elebaşları ve örgütün paravan sivil yapılanması Suriye Demokratik Konseyi üyeleri ve Rakka'daki kabile liderleri ile görüştüğü belirtilen açıklamada, "Müsteşar Vekili, ABD'nin DEAŞ ile mücadele koalisyonundaki koordinasyon ve iş birliği, kuzeydoğu Suriye'deki istikrarın devamı ve DEAŞ'ın kalıcı bir şekilde yenilmesini sağlamak için kurtarılan bölgelerde istikrar yardımlarının teslimi konusunda kararlı olduğunu yineledi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Hood'un, Suriye'de siyasi bir çözüm çalışmalarına da bağlı olduğunu ifade ettiği, ABD'nin Suriye'ye insani yardıma devam edeceğini söylediği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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