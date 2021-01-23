ABD'li ünlü sunucu Larry King yaşamını yitirdi
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ABD'li ünlü sunucu Larry King yaşamını yitirdi

23.01.2021 19:32 | Son Güncelleme: 23.01.2021 19:37
ABD'li ünlü sunucu Larry King yaşamını yitirdi

ABD'li ünlü talk show sunucusu Larry King, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

ABD'li ünlü talk show sunucusu Larry King, 87 yaşında yaşamını yitirdi. King'in ölüm nedeni hakkında açıklama yapılmadı. King'in Covid-19'a yakalandığı biliniyordu.Amerikan CNN televizyonu, uzun yıllar bu kanalda sunuculuk yapan Larry King'in 87 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Ünlü talk show sunucusunun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da King'in yaşamını yitirdiği teyit edildi.

Larry King'in kurucuları arasında olduğu prodüksiyon şirketi Ora Media'nın açıklamasında, sunucunun Los Angelas'taki bir hastanede hayata gözlerini yumduğu belirtilirken, ölüm nedeni hakkında bilgi verilmedi. Ocak ayı başında King'in Covid-19'a yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Fakat hastalığının seyri konusunda bilgi verilmemişti.

Larry King, CNN televizyonunda 1985'den 2010'a kadar sürdürdüğü "Larry King Live" programı ile tanınmıştı. King, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski ABD Başkanı Barack Obama gibi isimlerin bulunduğu çok sayıda siyasetçiyi, Hollywood yıldızını ve iş insanı programında konuk etmişti. Konuklarına yalın, ama herkesin ilgisini çekebilecek sorular soran Larry King'in stili Amerikan televizyonlarındaki birçok sunucuya ilham kaynağı olmuştu. 25 yıl boyunca CNN televizyonunda yayınlanan "Larry King Live", kanalın en önemli programı olmuştu.

Birkaç kez evlenen Larry King'in beş çocuğu bulunuyor. King'in cenaze töreni ile ilgili ayrıntıların daha sonra açıklanacağı bildirildi.

dpa/JD,SÖ

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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