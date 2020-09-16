ABD'li ünlü rapçi Notorious B.I.G. tarafından giyilen taç rekor fiyata satıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'li ünlü rapçi Notorious B.I.G. tarafından giyilen taç rekor fiyata satıldı

Notorious B.I.G. olarak bilinen ABD'li rapçi Christopher George Latore Wallace tarafından fotoğraf çekimi sırasında giyilen plastik taç, Sotheby's açık artırmada 594 bin 750 dolara satıldı.

ABD'li ünlü rapçi Notorious B.I.G. tarafından giyilen taç rekor fiyata satıldı
16.09.2020 14:51 | Son Güncelleme: 16.09.2020 15:04
Notorious B.I.G. olarak bilinen ABD'li rapçi Christopher George Latore Wallace tarafından fotoğraf çekimi sırasında giyilen plastik taç, Sotheby's açık artırmada 594 bin 750 dolara satıldı.

ABD'li rapçi Notorious B.I.G. tarafından son fotoğraf çekimi sırasında giyilen plastik mücevherlerle süslenmiş taç, dün akşam New York'ta Sotheby's açık artırmasında 594 bin 750 dolara satıldı. Rekor fiyata satılan tacın, Sotheby's tarafından türün 'tarihi ve kültürel etkisine' adanarak açık artırmaya çıkarılan en pahalı ve en büyük hip hop hatırası koleksiyonunun bir parçası olduğu belirtildi. Satıştan açıklamalarda bulunan Sotheby's Kitap ve El Yazmaları Departmanının Başkan Yardımcısı Cassandra Hatton'un, Notorious B.I.G.'in tacının, 'kendi kamu şahsiyetlerinin arkasındaki kişiliklere kendi yöntemleriyle içten bir bakış' sunduğunu söylediği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, "Hip hop, 1970'lerde Bronx'ta doğumundan beri muazzam etkisiyle dil, sosyal tutumlar, film, sanat, tasarım, moda, müzik ve daha fazlasıyla tüm kültür alanlarını şekillendirmeye devam eden küresel bir kültürel güç haline geldi. 

'HİP HOP TARİHİNİN İKONİK BİR PARÇASI'

Bir zamanlar Notorious B.I.G. tarafından giyilen tacın, fotoğrafçı Barron Clairborne tarafından satışa çıkarıldığı ve fotoğrafçının, Rap Pages magazin dergisi için fotoğraf çekiminde rapçiyi 'New York'un Kralı' olarak stilize ettiğinden beri tacı elinde tuttuğu ifade edildi. Fotoğraf çekiminde ortaya çıkan fotoğrafların, hip hop'un en tanınan ve kalıcı portrelerinden bazıları haline geldiği ifade edildi. Sotheby's tarafından yapılan açıklamada tacın 'hip hop tarihinin ikonik bir parçası' olarak tanımlandığı belirtildi.


- Abd

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Beren Saat Barış Falay
Spor Falcao Sörloth Tamer Tuna Adem Büyük Eddie Newton
Daha Fazla Kız Ateş Karar Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'li ünlü rapçi Notorious B.I.G. tarafından giyilen taç rekor fiyata satıldı - New York
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 15:22:02. #1.15#
title