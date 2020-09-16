ABD'li ünlü rapçi Notorious B.I.G. tarafından giyilen taç rekor fiyata satıldı Notorious B.I.G. olarak bilinen ABD'li rapçi Christopher George Latore Wallace tarafından fotoğraf çekimi sırasında giyilen plastik taç, Sotheby's açık artırmada 594 bin 750 dolara satıldı.

Notorious B.I.G. olarak bilinen ABD'li rapçi Christopher George Latore Wallace tarafından fotoğraf çekimi sırasında giyilen plastik taç, Sotheby's açık artırmada 594 bin 750 dolara satıldı.

ABD'li rapçi Notorious B.I.G. tarafından son fotoğraf çekimi sırasında giyilen plastik mücevherlerle süslenmiş taç, dün akşam New York'ta Sotheby's açık artırmasında 594 bin 750 dolara satıldı. Rekor fiyata satılan tacın, Sotheby's tarafından türün 'tarihi ve kültürel etkisine' adanarak açık artırmaya çıkarılan en pahalı ve en büyük hip hop hatırası koleksiyonunun bir parçası olduğu belirtildi. Satıştan açıklamalarda bulunan Sotheby's Kitap ve El Yazmaları Departmanının Başkan Yardımcısı Cassandra Hatton'un, Notorious B.I.G.'in tacının, 'kendi kamu şahsiyetlerinin arkasındaki kişiliklere kendi yöntemleriyle içten bir bakış' sunduğunu söylediği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, "Hip hop, 1970'lerde Bronx'ta doğumundan beri muazzam etkisiyle dil, sosyal tutumlar, film, sanat, tasarım, moda, müzik ve daha fazlasıyla tüm kültür alanlarını şekillendirmeye devam eden küresel bir kültürel güç haline geldi.

'HİP HOP TARİHİNİN İKONİK BİR PARÇASI'

Bir zamanlar Notorious B.I.G. tarafından giyilen tacın, fotoğrafçı Barron Clairborne tarafından satışa çıkarıldığı ve fotoğrafçının, Rap Pages magazin dergisi için fotoğraf çekiminde rapçiyi 'New York'un Kralı' olarak stilize ettiğinden beri tacı elinde tuttuğu ifade edildi. Fotoğraf çekiminde ortaya çıkan fotoğrafların, hip hop'un en tanınan ve kalıcı portrelerinden bazıları haline geldiği ifade edildi. Sotheby's tarafından yapılan açıklamada tacın 'hip hop tarihinin ikonik bir parçası' olarak tanımlandığı belirtildi.

- Abd

Kaynak: DHA