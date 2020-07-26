ABD'li sunucu Regis Philbin 88 yaşında hayatını kaybetti
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ABD'li sunucu Regis Philbin 88 yaşında hayatını kaybetti

ABD'de yıllarca talk show programları yapan ünlü sunucu Philbin, 1950'lerde başladığı kariyerine 2011'de emekliye ayrılarak son vermişti.

ABD'li sunucu Regis Philbin 88 yaşında hayatını kaybetti
26.07.2020 14:52 | Son Güncelleme: 26.07.2020 15:00

ABD'de yıllarca talk show programları yapan ünlü sunucu Philbin, 1950'lerde başladığı kariyerine 2011'de emekliye ayrılarak son vermişti. Philbin, "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının Amerikan versiyonunun da sunucusuydu.

Televizyon programlarındaki kariyerine 1950'lerin ortasında "Live! with Regis" (Regis ile canlı) programıyla başlamış, ulusal kanalda yayımlanan talk show programını önce Kathie Lee Gifford, ardından Kelly Ripa ile birlikte sunmuştu.

25 yıl boyunca programın sunuculuğunu yaptıktan sonra 2011'de emekli olacağını açıklamış ve programdan ayrılmıştı.

Philbin, birçok ülkede uyarlamaları yayımlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" isimli yarışma programının da ABD'deki sunucusuydu.

Ailesinin People dergisine yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sıcaklığı, efsanevi espiri anlayışı ve her günü hakkında konuşulacak bir duruma çevirebilen eşsiz yeteneği için müteşekkiriz. Hayranlarına ve sevenlerine 60 yıllık kariyeri boyunca verdikleri destek için teşekkür ederiz ve kaybından dolayı yasımızı yaşarken mahremiyetimize saygı duyulmasını rica ediyoruz."

People dergisine göre Philbin, cuma günü "doğal sebeplerden" dolayı hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump da, Philbin'in "en harika insanlardan biri olduğunu" söyleyerek sosyal medya üzerinden başsağlığı diledi:

Kariyeri boyunca birçok ödül alan Regis Philbin, 3 kez Daytime Emmy ödülü aldı ve Hollywood'daki Şöhretler Kaldırımı'nda (Walk of Fame) 2003'te bir yıldız da aldı.





New York City'de doğan Philbin, America's Got Talent (Yetenek Sizsiniz benzeri yarışma programı) yarışmasının da ilk sunucularındandı.

Guinness Dünya Rekorları kayıtlarına göre ABD televizyonlarında en fazla görünen isim de, 16 bin 746 saat 30 dakikayla, 15 Eylül 2011'de emekliye ayrıldığında 52 yıl boyunca sunuculuk yapmış olan Regis Philbin'de.

BBC
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