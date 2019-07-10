ABD'li şirket Irak'ta elektrik üretmeye başladı

ABD'li General Electric Şirketi, Irak'ın elektrik sorununun giderilmesi kapsamında 3 ayda ek 125 megavatlık elektrik üretimine başlandığını duyurdu.

General Electric'ten yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın elektrik kapasitesi 3 ay gibi rekor bir sürede 125 megavat artırıldı." denildi.

Irak'ın kronikleşen elektrik sıkıntısının giderilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması için şirket ekibinin, Irak Elektrik Bakanlığındaki meslektaşlarıyla koordineli şekilde çalıştığı kaydedildi.

Elektrik üretiminin artırılması yönündeki çabaların özellikle hava sıcaklıklarının arttığı yaz aylarında da devam edeceği aktarıldı.

Irak Elektrik Bakanlığı, 21 Ekim 2018'de elektrik sektörünün kalkındırılması kapsamında General Electric ile mutabakat zaptı imzalandığını açıklamıştı.

Bağdat yönetimi halihazırda saatte 18 bin megavat elektrik üretebiliyor ancak ülkedeki talebin karşılanması için 23 bin megavata ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA