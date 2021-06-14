ABD'li sinema oyuncusu Ned Beatty yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'li sinema oyuncusu Ned Beatty yaşamını yitirdi

ABD'li sinema oyuncusu Ned Beatty yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Magazin

"Şebeke", "Kurtuluş" ve "Superman" filmlerinde canlandırdığı karakterlerle tanınan ABD'li sinema oyuncusu Ned Beatty, 83 yaşında hayatını kaybetti.

"Şebeke", "Kurtuluş" ve "Superman" filmlerinde canlandırdığı karakterlerle tanınan ABD'li sinema oyuncusu Ned Beatty, 83 yaşında hayatını kaybetti.
Menajeri Deborah Miller, oyuncunun dün Los Angeles'taki evinde "doğal sebeplerle" öldüğünü bildirdi.
Beatty, 1970'lerde rol aldığı filmlerle hafızalara kazınan, Hollywood'un önde gelen karakter oyuncularından biri olarak biliniyordu.
Kentucky eyaletinin Lousville kentinde 1952'de dünyaya gelen Beatty, oyunculuk kariyerine yerel tiyatrolarda başlamış, 1972'de "Kurtuluş" filmiyle ilk kez sinemaya adım atmıştı.
Oyuncu, 1976 tarihli "Şebeke" filminde canlandırdığı televizyon yöneticisi Arthur Jensen rolüyle, En İyi Yardımcı Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmişti.
Christopher Reeve'in başrolü üstlendiği ilk iki "Superman" filminde yer alan Beatty, ayrıca "Baş Sayfa" (1974), "Nashville" (1975) ve "Başkanın Bütün Adamları" (1976) filmlerinde rol almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Boris Johnson Meral Akşener Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Sarp Akkaya Selma Ergeç Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'li sinema oyuncusu Ned Beatty yaşamını yitirdi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 11:23:55. #1.13#

title